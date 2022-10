Ucraina, fascismo e programma di governo: il discorso di Meloni alla Camera

La neo premier Giorgia Meloni ha pronunciato il suo discorso programmatico alla Camera dei deputati – alla presenza anche del capo missione dell’ambasciata americana – prima di chiedere la fiducia al governo a cui ha dato vita. La seduta di Montecitorio verrà ora sospesa prima della discussione generale, della replica della leader di Fdi, delle dichiarazioni di voto e della votazione vera e propria. Il risultato è atteso intorno alle 20:30.

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera

«Sono venuta in quest’aula da deputato, da vicepresidente della Camera, da ministro della Gioventù eppure la solennità è tale che credo di non essere mai riuscita ad intervenire senza che in me ci fosse un sentimento di emozione e rispetto. Vale di più oggi, che vengo a chiedervi la fiducia al governo che guiderò. Sono i momenti fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo mai assuefarci, e per questo voglio ringraziare da subito chi si esprimerà in quest’aula secondo le proprie convinzioni, qualsiasi siano. Un ringraziamento sincero a Mattarella, che nel dare seguito all’indicazione espressa dagli italiani non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli. Un ringraziamento va anche ai partiti della coalizione di governo e ai loro leader, a quel centrodestra che dopo essersi affermato nelle urne ha dato vita a questo governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana. Credo che questo sia il segno più tangibile di una coesione che nei fatti riesce sempre a superare le differenti sensibilità nel nome di un interesse più alto.

La condizione difficilissima in cui ci troviamo non consente di titubare e di perdere tempo. Ringrazio anche il mio predecessore, Mario Draghi, che ha offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno, anche se quel governo era guidato dal presidente dell’unico partito di opposizione dell’esecutivo da lui presieduto. Per me non c’è nulla di strano: così dovrebbe essere sempre, così è nelle grandi democrazie.

Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esservi quello di essere la prima donna a capo di un governo. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, mi trovo a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di quelle donne che affrontano enormi difficoltà per affermare il diritto a veder apprezzati i loro sacrifici quotidiani. Ma penso anche a coloro che hanno costruito la scala che oggi consente a me di salire e rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste: donne che hanno osato ,per impeto, per ragione o per amore, come Cristina, organizzatrice di salotti culturali e barricate, Rosalia, Maria o Grazia, che spalancarono i cancelli dell’istruzione alle bambine di tutto il paese, e poi Nilde, Ilaria, Marta, Elisabetta, Oriana, Samantha, Chiara. Grazie per aver dimostrato il valore delle donne italiane come spero di riuscire a fare ora anche io.

«Il nostro sarà un governo politico, in Europa non saremo subalterni»

Il mio ringraziamento più sentito va ovviamente al popolo italiano e a chi ha espresso il proprio voto consentendo la piena realizzazione del percorso democratico – con il rammarico per i moltissimi che hanno rinunciato ad esprimerlo. Noi oggi interrompiamo l’anomalia italiana di aver avuto governi non legittimati dal popolo dando vita ad un governo politico pienamente rappresentativo della volontà popolare. Dureremo cinque anni anteponendo sempre l’interesse della nazione a quello di parte o di partito. Vogliamo garantire a tutti un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza. Se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati o fare scelte che potrebbero non essere comprese nell’immediato da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro.

Gli elettori ci hanno scelto, manterremo gli impegni presi che non piaceranno all’opposizione, ma non assecondo quella deriva secondo cui la democrazia appartiene ad alcuni più che ad altri. In molti, anche fuori dai confini, hanno detto di voler vigilare su questo governo: direi che possono spendere meglio il loro tempo, il popolo italiano non ha lezioni da prendere. Siamo a pieno titolo parte dell’Occidente e del suo sistema di alleanze: l’Italia è Stato fondatore dell’UE, dell’alleanza atlantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e del suo sistema di valori, libertà uguaglianza e democrazia.

Ringrazio anche i vertici delle istituzione comunitarie e i capi di stato. Per noi l’Unione Europea deve essere in grado di fronteggiare le sfide comuni della nostra epoca, come gli accordi commerciali, le politiche migratorie e la lotta al terrorismo. Avremo spirito costruttivo ma senza spirito di subalternità, coniugando l’affermazione del proprio interesse internazionale con la consapevolezza di un destino comune, europeo e occidentale. Continueremo inoltre ad essere al fianco del popolo ucraino.

La legge di bilancio

Il governo è già al lavoro sulla legge di bilancio. Il contesto economico è il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Il 2023 sarà un anno di recessione, non è una congiuntura isolata. I precedenti governi che si sono succeduti sono stati deboli senza riuscire a dare un indirizzo alla crescita del Paese. Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava, ma ci siamo battuti lo stesso per assumerci questa responsabilità. Non siamo persone abituate a scappare e la nostra imbarcazione, l’Italia, con tutte le sue ammaccature rimane la nave più bella del mondo, solida e alla quale nessuna meta è preclusa se decide di riprendere il viaggio. Noi siamo qui per superare le onde che si infrangono su di noi con la bussola delle nostre convinzioni e con un equipaggio che è capace di svolgere al meglio i propri compiti.

Se questo governo riuscire a fare ciò che ha in mente, l’Italia potrebbe essere un investimento sicuro e un buon affare. L’orizzonte a cui vogliamo guardare non è la prossima scadenza elettorale, io guardo a come sarà l’Italia tra dieci anni: sono pronta a fare quello che va fatto, a costo perfino di non venire rieletta, per aver reso il futuro di questa nazione più agevole.

Le riforme

Siamo convinti che l’Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale presidenziale partendo dall’ipotesi di un semi-presidenzialismo alla francese. Intendiamo poi dare seguito al processo di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane. Questa svolta sarà anche l’occasione per porre al centro dell’agenda la questione meridionale. Lavoreremo per colmare un divario infrastrutturale inaccettabile.

Intendiamo tutelare le infrastrutture strategiche nazionali assicurando la proprietà pubblica delle reti, sulle quali le aziende potranno offrire servizi in regime di libera concorrenza, a partire da quella delle comunicazioni. La transizione digitale, fortemente sostenuta dal PNRR, deve accompagnarsi alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber-security.

Per quanto riguarda il fisco, intendiamo ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie con la tassa piatta, dar vita ad una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco, e combattere l’evasione partendo dalle grandi imprese e dalle grandi frodi sull’IVA. Perché tutti gli obiettivi di crescita possano essere raggiunti, serve una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo, che deve essere paritetico e di reciproca fiducia. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto. Perché la ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori, non lo Stato tramite editto o decreto. E allora il nostro motto sarà non disturbare chi vuole fare.

«Mai simpatie per il Fascismo»

Non ho mai mostrato simpatie per i totalitarismi, Fascismo compreso. Combatteremo qualunque forma di razzismo, antisemitismo, violenza politica e discriminazione. Le leggi razziali del 1938 sono state il punto più basso della nostra storia.

«Bloccare i barconi in Nord Africa»

Per quanto riguarda l’immigrazione, ricordo che in Italia, come in tutti gli altri paesi, si entra legalmente attraverso i decreti flussi. Vogliamo fermare le partenze illegali spezzando il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. La nostra intenzione è sempre la stessa: recuperare la proposta originaria della missione Sofia dell’UE che prevedeva il blocco delle partenze dei barconi dal Nord Africa in accordo con le autorità e con hotspot gestiti da organizzazioni internazionali in cui selezionare chi ha diritto di asilo e chi no.

«Sono libera e farò ciò che devo»

Non sarà una navigazione facile la nostra, per la gravosità delle scelte che dovremo prendere e anche un pregiudizio politico che colgo nelle analisi che ci riguardano. Credo che in parte sia giustificato: io sono la prima donna premier, vengo da una storia politica spesso relegata ai margini della storia repubblicana e non ci arrivo grazie a contesti familiari favorevoli. E io, ancora una volta, intendo sconvolgere i pronostici. Quando abbiamo giurato, ricorreva la memoria liturgica di Giovanni Paolo II, un santo che io ho avuto l’onore di conoscere personalmente e che mi ha insegnato che la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che si deve. Io sarò sempre una persona libera, e per questo intendo fare esattamente quello che devo. Grazie.»

Diversi i secondi di standing ovation seguiti al suo discorso e tanti gli applausi dai parlamentari di maggioranza. Poi l’abbraccio con il vicepremier Matteo Salvini, che, quasi a voler rubare la scena all’alleata, non ha rinunciato a condividere sui social un video proprio alle 11, orario di inizio della seduta a Montecitorio.