Chi sono le donne citate da Giorgia Meloni nel suo discorso

«Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione», ha detto Giorgia Meloni nel discorso programmatico alla Camera, prima del voto di fiducia. «Mi trovo a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che trovano difficoltà nell’affrontare il proprio talento, ma penso anche a coloro che hanno costruito la scala che oggi consente a me di salire e rompere il pesante tetto di cristallo». La premier ha quindi voluto dire grazie ad alcune donne entrate nella storia del Paese, che «hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, organizzatrice di salotti culturali e barricate, come Rosalia testarda al punto da partire con i Mille che fecero l’Italia, come Alfonsina che pedalò forte contro il vento del pregiudizio. Come Maria o Grazia, che spalancarono i cancelli dell’istruzione alle bambine di tutto il Paese». La premier ha poi proseguito con l’elenco, citando altre importanti figure femminili: «Grazie per aver dimostrato il valore delle italiane, come spero di riuscire a fare ora anche io».

Dal Risorgimento ai Nobel, le donne citate da Meloni

La «Cristina, organizzatrice di salotti culturali e barricate» citata da Meloni è Cristina Trivulzio di Belgiojoso, nobildonna, patriota, giornalista e scrittrice che partecipò attivamente al Risorgimento. Fu editrice di giornali rivoluzionari e molte sue opere sono incentrate sugli anni della prima guerra d’indipendenza. Donna indipendente e all’avanguardia, lottò per tutta la vita per un’Italia unita e soffrì l’esilio, pur di liberare il Nord Italia dal giogo della corona austriaca. Rosalia dei Mille è invece Rose Montmasson, unica partecipante femminile alla spedizione dei Mille, appunto, anche se una volta arrivati in Sicilia si unirono alle loro file anche altre donne. Meloni ha poi citato Alfonsina Strada: classe 1891 e pioniera della lotta di genere nel mondo del ciclismo, è l’unica donna ad aver corso il Giro d’Italia insieme ai colleghi uomini, nel 1924. La Maria citata da Meloni, legata all’istruzione, è ovviamente Maria Montessori, nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Grazia è invece Grazia Deledda, scrittrice vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926. Citata poi Rita Levi-Montalcini, insignita nel 1986 del Nobel per la medicina.

Politica e giornalismo, donne da cui prendere esempio, anche a sinistra

La leader di Fratelli d’Italia ha poi ringraziato Tina Anselmi, ex partigiana e prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana: dal 1976 al 1979, prima al Lavoro e poi alla Sanità, nei governi Andreotti IV e V. E sempre a proposito di politica ecco Nilde Iotti, esponente del Partito comunista e la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati (per 13 anni). Citate poi le giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, assassinate rispettivamente in Somalia e in Afghanistan; così come Oriana Fallaci, monumento del giornalismo italiano e prima donna ad andare al fronte come inviata speciale.

Meloni ha ringraziato anche Chiara Corbella Petrillo

Citazione poi per Fabiola Gianotti, fisica dal 2016 direttrice del Cern di Ginevra; Marta Cartabia, prima donna presidente della Corte costituzionale; Elisabetta Casellati, prima donna presidente del Senato; l’astronauta Samantha Cristoforetti. E anche per Chiara Corbella Petrillo, proclamata serva di Dio dalla chiesa cattolica: morì a soli 28 anni nel 2012, a causa di un tumore che preferì non curare, per non arrecare danni al bambino che portava in grembo.