Giorgia Meloni e i (vani) tentativi di incipriarsi per nascondere le ombre di fascismo

Non è bastato, a Giorgia Meloni, ripeterlo in tre lingue (inglese, francese e spagnolo), che «la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le infami leggi contro gli ebrei». Se il messaggio alla stampa estera della leader di Fratelli d’Italia è stato apprezzato da molti, per esempio da Edward Luttwak, il politologo americano di simpatie ultra-conservatrici, da molte altre parti lo scetticismo l’ha fatta, ancora una volta, da padrona. Uno scetticismo sintetizzato dal titolo di un commento di Annalisa Cuzzocrea sul quotidiano La Stampa, «La cipria di Giorgia non copre tutto», nel quale si fa evidente riferimento all’espressione usata dal segretario del Partito democratico Enrico Letta, che, commentando un’intervista della Meloni a Panorama, aveva usato proprio il termine «cipria» per sostenere come l’operazione di distanziamento da un passato problematico rappresenti semplicemente una sorta di imbellettamento, se è vero che i punti riferimento di Fratelli d’Italia restano Viktor Orbán, la destra estrema spagnola di Vox e, più in generale, una visione del mondo conservatrice che continua a basarsi sulla triade Dio, Patria e Famiglia.

La politica del doppiopetto: gli sforzi vani di Giorgio Almirante

Lo scetticismo, per usare un eufemismo, contro cui Giorgia Meloni, e il suo partito, si trovano quasi quotidianamente a combattere, non è certo cosa nuova per la destra italiana (la destra più radicale, si intende, emanazione politica del fascismo storico). Sin dalla sua costituzione ufficiale (26 dicembre del 1946) il partito post-fascista, fondato come Movimento sociale italiano, venne considerato, e lo sarà per molti decenni, di fatto, un corpo estraneo all’assetto democratico del parlamento (fuori dall’arco costituzionale, era l’espressione utilizzata allora per marcarne le distanze dagli altri partiti e movimenti). Nonostante tutti gli sforzi, l’operazione di «normalizzazione» non riuscì al leader storico del MSI, Giorgio Almirante, considerato troppo moderato dalle frange più estremiste del partito, guidate da Pino Rauti (che uscirà e rientrerà più volte nel movimento), ma non dalle altre forze politiche, che lo accusavano di condurre una «politica del doppiopetto», da un lato, presentando tratti rispettabili e accettabili nel dibattito e nel confronto politico democratico, dall’altro, mantenendo un profilo impregnato di nostalgismo (reducismo) per il fascismo storico e, soprattutto, di ambigua tolleranza, se non connivenza, nei confronti dell’estremismo di destra, specie extraparlamentare, che, in parte, sfocerà nel terrorismo.

L’endorsement di Berlusconi a Fini: lo sdoganamento della destra post-fascista

Durante la stagione almirantiana (e ancor prima, quella della segreteria di Arturo Michelini), va pur detto, le forze politiche non si fecero scrupolo di utilizzare comunque i voti dei parlamentari missini quando servivano, per esempio per le elezioni di Antonio Segni e Giovanni Leone a presidenti della Repubblica. Ma senza darne troppa pubblicità: il volto della destra post-fascista restava ancora impresentabile. A renderlo presentabile ci ha pensato, come noto, Silvio Berlusconi che, in occasione delle elezioni amministrative del 1993, che a Roma vedevano il missino Gianfranco Fini (giovane pupillo di Giorgio Almirante, da cui aveva ereditato la segreteria del partito, e della di lui consorte, Assunta Stramandinoli Almirante) in competizione con Francesco Rutelli, fece un pubblico e importantissimo endorsement. Fini non vinse, ma l’effetto del sostegno berlusconiano, fu determinante nello sdoganamento suo e, di conseguenza, della destra post-fascista nell’alveo dell’arco costituzionale.

Tra il Congresso di Fiuggi e Israele: abiura del fascismo arrivata nel 2003

Gianfranco Fini compì, a sua volta, un ulteriore grande passo, non solo estetico, di distanziamento dallo scomodo passato mandando in soffitta il Msi e dando vita, nel 1993, a un nuovo soggetto politico, Alleanza nazionale, decisamente più presentabile del partito fondato dai reduci di Salò, protagonista del famoso Congresso di Fiuggi del 1995. Il combinato disposto dell’operazione Alleanza nazionale e della discesa di Berlusconi in politica, e quindi al governo, portò a una atmosfera decisamente più aperta nei confronti della destra. Lo stesso Fini, tra il 2001 e il 2013, assunse cariche istituzionali di rilievo, da quella di vice premier a quella di ministro degli Esteri a presidente della Camera. E come lui, diversi altri post-fascisti (da Mirko Tremaglia a Ignazio La Russa, da Altero Matteoli a Andrea Rochi e Giorgia Meloni). Anche nel caso di Fini, e del suo «mondo», tuttavia, lo scetticismo, e le continue richieste di presa di distanza dal passato non si contano, cosa che costrinse il leader di Alleanza nazionale a una sorta di escalation di dichiarazioni rassicuranti. E così, lui che prima del 1995 non si era fatto problemi a dichiarare che «credo ancora nel fascismo, sì, ci credo» (1989); «nessuno può chiederci abiure della nostra matrice fascista» (1990); «Mussolini è stato il più grande statista nel secolo. E se vivesse oggi, garantirebbe la libertà degli italiani» (1992) si ritrovò, battezzando Alleanza nazionale a Fiuggi, a sostenere che «è giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che l’antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato». Fino all’abiura del fascismo, avvenuta durante la famosa visita ufficiale in Israele del 2003, quando, il leader di An definì le leggi razziali promosse dal regime fascista come «male assoluto del XX secolo». Espressione che i media attribuirono, più ampiamente, al fascismo stesso.

La storia si ripete: Giorgia Meloni si impegna, ma le parole non bastano

Da quel lontano 2003 molte cose sono cambiate (a cominciare dalla stessa uscita dalla scena politica di Gianfranco Fini). Ci sono state diaspore, divisioni, sommovimenti, ed è nato Fratelli d’Italia, che, come si diceva, sembrerebbe candidato alla leadership politica del Paese a partire da settembre. Certo in convivenza con Lega e Forza Italia, ma pur sempre in posizione di comando. Per questo torna prepotentemente in auge la richiesta, da parte delle più disparate sedi, istituzionali e non, nazionali e internazionali, nei confronti dei nipotini del MSI, e della sua leader, di una presa di distanza dal passato così come dai rigurgiti del più radicale universo neofascismo (CasaPound e compagnia bella). Giorgia Meloni si impegna, anche rintuzzando con forza ogni critica. Al «misogino» Letta, per esempio, ha risposto di non essere disponibile ad accettare «lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco». Ma, forse, come ha dichiarato Luigi di Maio, il problema è ancora più a monte, «se ogni settimana devi rassicurare il mondo che non vuoi sfasciare l’Italia, è già un problema. Rischiamo di passare da Draghi, che rassicura con la sua sola presenza a Palazzo Chigi, a una aspirante prima ministra che non ha ancora iniziato e già deve rassicurare il mondo». Per fortuna della Meloni, ogni tanto ci pensano anche i suoi alleati, con gaffe e sparate improbabili, a suscitare polemiche, sviando così l’attenzione dal tormentone del pericolo fascista, dando un po’ di respiro alla destra meloniana. Ultima uscita, in ordine di tempo, quella di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e le dimissioni di Sergio Mattarella. Ma è probabilmente solo una pausa. Il tormentone, c’è da scommetterci, ricomincerà. Meglio conservare la cipria, dunque.