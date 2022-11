Giorgia Meloni, oggi l’esordio a Bruxelles: «La voce dell’Italia sarà forte»

Giorgia Meloni si è recata a Bruxelles per il suo primo incontro con i vertici dell’Unione Europea da quando ricopre il ruolo di presidente del Consiglio. Pronta ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, e a collaborare per una soluzione tempestiva ed efficace a beneficio di famiglie e imprese e contro la speculazione, ha assicurato che farà sentire forte la voce dell’Italia.

Giorgia Meloni a Bruxelles

Il calendario prevede un incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, uno con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e uno con la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Il tema principale che verrà trattato sarà quello energetico, che nei mesi scorsi ha condizionato la vita sociale delle aziende e dei cittadini con ricadute sulla vita economica dell’Italia e dell’Europa.

Un viaggio che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) ha così commentato: «É significativo che la prima missione del presidente sia nel cuore decisionale della nostra casa comune europea. L’Italia intende contare come gli altri paesi fondatori per determinare una svolta politica europea, nell’economia produttiva e sulla vita degli italiani».

Intanto dall’Europa è arrivato un messaggio di distensione verso l’Italia in vista della riunione dell’Eurogruppo di lunedì prossimo che vedrà l’esordio, tra i 19, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Un alto funzionario europeo si è infatti così espresso: «In generale dall’Italia il messaggio è stato di una chiara volontà di interagire e di giocare secondo le regole del gioco. Questo è molto positivo. Sono molto fiducioso che l’interazione con il nuovo governo avverrà con questo spirito».

L’incontro dopo la frizione col governo tedesco

I tre appuntamenti nell’agenda della premier giungono dopo che il governo italiano ha avuto una prima frizione con quello tedesco, che ha chiesto al nostro paese di soccorrere la nave Humanity 1 carica di migranti in mezzo al Mediterraneo. Il ministero degli Esteri italiano aveva inviato a Berlino una richiesta di informazioni sulla situazione a bordo della barca, di proprietà di una Ong e battente bandiera tedesca, e la Germania ha risposto che sull’imbarcazione sono presenti 104 minori non accompagnati molti dei quali bisognosi di cure mediche. «Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso», si legge nella missiva.