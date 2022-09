Giorgia Meloni e il biglietto della figlia: «Cara mammina, sono felice che hai vinto»

«Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo! Tanto». Queste le parole scelte dalla figlia di Giorgia Meloni, che ha dedicato alla madre questo breve messaggio, scritto su un foglio. La leader di Fratelli d’Italia ha mostrato a tutti il messaggio della piccola Ginevra, nata nel 2016 dalla storia con Andrea Giambruno. Non ha scritto nulla, commentando soltanto con un cuore e facendo incetta di like tanto su Facebook quanto su Instagram.

Meloni e il cuore per la figlia

Giorgia Meloni prosegue il suo vittorioso lunedì. Le leader di Fratelli d’Italia ha vinto con ampio margine le elezioni, insieme alla coalizione di centrodestra, e sono tanti i messaggi che le sono arrivati da ogni parte del mondo. E mentre i presidenti di nazioni di ogni lato del pianeta, dagli Usa all’Europa, fino alla Russia con il messaggio di Peskov, ha ricevuto anche il tenero messaggio di Ginevra. «Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo! Tanto», ha scritto la bambina. E nessuna parola da parte di Giorgia Meloni, solo un cuore e tanti commenti estasiati dei propri sostenitori.

Meloni e le polemiche sull’uso dei figli in campagna elettorale

Non è la prima volta che la figlia Ginevra “compare” a fianco di Giorgia Meloni durante questa campagna elettorale. A inizio mese, infatti, la leader di Fratelli d’Italia aveva parlato di lei durante un’intervista al La Stampa. «Se divento premier non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra», aveva dichiarato. Subito su Twitter era stata criticata per aver deciso di utilizzare l’immagine di un abbraccio con la figlia. Feroci le critiche, con utenti a chiedere: «Sono due etti e mezzo di ovvietà. Che faccio, le lascio?».

