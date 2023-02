Giorgia: «Ho passato un brutto periodo, ho anche pensato di ritirarmi»

Nonostante l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2023, la cantante Giorgia ha dichiarato che poco tempo fa aveva accarezzato l’idea di ritirarsi dal mondo della musica e dello spettacolo. Ha accettato l’invito di Amadeus, anche se non era molto convinta.

Giorgia Ammette: «Ho pensato al ritiro»

L’idea di ritirarsi l’ha confessata in un’intervista al Corriere della Sera. Il periodo precedente alla sua partecipazione alla kermesse canora, nonché l’uscita del suo nuovo album Blu1, è stato molto difficile per lei.

«Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho pensato anche di ritirarmi». L’artista ha visto intorno a sé il mondo discografico che cambiava, ha dovuto così reinventarsi e mettersi a studiare per poter rientrare pienamente nel mondo musicale odierno.

Riguardo alla sua esperienza sanremese ha invece dichiarato: «Il Festival è stato un viaggio sentimentale che sto ancora elaborando: rivedere luoghi, persone, Elisa… E poi c’è la performance: su quel palco non sai mai come finirà». Parole che fanno trasparire tutta la sue emozione, l’umiltà e la voglia ritrovata di esibirsi.

Festival di Sanremo al quale ha partecipato grazie ad Amadeus. «Nemmeno lo volevo fare. Poi Amadeus ha lanciato una polvere magica. E ho pensato che in fondo era un’esperienza da fare, in questa fase della mia carriera in cui ho ricostruito stile e sound» ha confessato Giorgia.

L’uscita del nuovo album Blu1

Un sound nuovo quello contenuto nel suo nuovo album Blu1, pubblicato a sette anni di distanza dall’ultimo di inediti.

Un disco dove Giorgia si diverte, ritrovando le sue radici soul e R’n’B. Riguardo all’album, Giorgia ha commentato: «Pazienza se ha debuttato al dodicesimo posto della classifica Fimi/Gfk dei più venduti in Italia: per come sono fatte ora, incentrate sullo streaming che premia i giovanissimi, le classifiche lasciano il tempo che trovano».

Ovviamente Parole dette male, la canzone portata sul palco del Festival di Sanremo 2023, è contenuta nell’album.