Giorgetti sul caso Juve: «Se colpevole le sequestrino lo stadio»

Il ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla di sport a tutto tondo agli Internazionali d’Italia di tennis. All’evento Vita da campioni, organizzato con il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e quello di Sport e Salute, Vito Cozzoli, c’erano anche Filippo Magnini e Manuela Di Centa, grandi nomi dello sport italiano. Ma Giorgetti, stuzzicato dai giornalisti, si concentra sul calcio. Prima un passaggio sulla Champions League, con la finale del prossimo 10 giugno che vedrà protagonista l’Inter contro il Manchester City. Poi l’analisi del ministro sul caso Juve e una frase che ha indispettito l’ambiente bianconero: «Se colpevole le va sequestrato lo stadio».

«Juventus colpevole? Le va sequestrato lo stadio»

Giorgetti tocca il tema della giustizia sportiva quando si parla dei conti delle società di calcio italiane. Il ministro spiega che la domanda è in crescita ma l’offerta fatica: «La domanda nel calcio è talmente forte e articolata che bisognerebbe ripristinare la correttezza nei comportamenti e nei commenti. Ad esempio, ultima battuta, se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso della Juve è un bene di proprietà. Purtroppo si sta verificando una situazione parossistica con i tifosi che fanno il tifo per i giudici sportivi. Mi rendo conto che il tema è delicato, ma certo va ripensato tutto. È evidente che il sistema di giustizia sportiva negli anni 60 e 70 non può più funzionare. La terzietà c’è ma non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano nominati dal vincitore delle elezioni federali. E poi ci sono consiglieri di Stato, avvocati dello Stato che sono impegnati in processi sportivi, ma ognuno deve fare il suo mestiere».

Il tema stadi: «Stato garante con fondi dedicati»

Il ministro dell’Economia è entrato poi anche nel tema relativo agli stadi e agli impianti sportivi, parlando anche di Pnrr. Giorgetti dice la sua: «Dobbiamo lavorare su progetti di riqualificazione con lo stadio al centro non solo per la sua dimensione sportiva». Un’idea potrebbe essere lo Stato come garante «con fondi dedicati che mobilitino risorse private. Se il Luton Town ha costruito il suo stadio in Inghilterra perché non possiamo riuscirci in Italia?».

Giorgetti: «Per l’Inter meglio il City del Real»

In precedenza, invece, il pronostico sulla finale di Champions League del prossimo 10 giugno: «Sapete che per l’Inter è meglio che abbia vinto il City rispetto a una sfida ad Ancelotti? Ora gli inglesi sono nettamente favoriti e non è un male». I più scaramantici tifosi dell’Inter non saranno felici.