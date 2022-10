Il gioielliere di Ercolano che nel 2015 uccise due rapinatori è stato assolto

«Sette anni di processo hanno consentito di fare giustizia rispetto a un’imputazione formulata nei confronti del mio assistito che non aveva alcun senso dal punto di vista logico e dal punto di vista giuridico, la formula piena utilizzata per l’assoluzione conferma che nella condotta del gioielliere non vi era nessuna ipotesi di reato». Così l’avvocato Capozzo commenta il caso del suo assistito, un gioielliere di Ercolano assolto dai fatti contestati nel 2015.

Gioielliere Ercolano assolto: il fatto non costituisce reato

Quel giorno, l’uomo si trovava davanti allo sportello della sua banca per prelevare una somma importante di denaro. I due rapinatori lo avevano osservato durante il prelievo e lo avevano seguito finché il gioielliere non aveva parcheggiato vicino a un deposito di bibite. A quel punto, erano entrati in azione. Non sapevano, però, che il gioielliere aveva una pistola regolarmente detenuta con sé. Quindi, al tentativo di rapina, l’uomo aveva sparato a entrambi.

Così erano morti Bruno Petrone, 54 anni, e Luigi Tedeschi, 51 anni, entrambi con precedenti sempre per reati simili. La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso. Gli altri componenti della banda erano stati identificati dai Carabinieri ed erano stati raggiunti da un provvedimento di fermo un mese dopo questi fatti.

Assolto per i fatti contestati nel 2015

Anche se la procura aveva chiesto l’archiviazione, il giudice per le indagini preliminari aveva comunque rinviato a giudizio il gioielliere. Ora, il nuovo giudice incaricato ha deciso di assolvere l’uomo perché il fatto non costituisce reato. Secondo il tribunale, quindi, l’uomo si sarebbe semplicemente difeso dal tentativo di rapina.

L’arma in suo possesso era risultata detenuta regolarmente. Così il gioielliere di Ercolano è stato assolto. I parenti di uno dei due rapinatori parlarono in un’intervista a Fanpage, che fu poi acquisita dalla procura al fine di trovare gli altri componenti della banda.