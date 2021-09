Gaming: i 10 giochi di strategia migliori sul mercato per Playstation e pc

Strategia, capacità gestionali e vena imprenditoriale. Anche i videogame offrono la possibilità di creare un proprio impero economico e farlo crescere in svariati modi. Ma anche di diventare guru del commercio, alti funzionari internazionali e stipulare trattati, formulare addirittura dichiarazioni di guerra. Che si tratti di console oppure di Pc, giochi simili rappresentano una ricca fetta del mercato di settore. Ecco i 10 titoli più interessanti, disponibili su Steam e Playstation Store, scelti da Wired.

I 10 giochi di strategia e capacità gestionale migliori sul mercato

1- Prison Architect, nei panni di un secondino

Progettare e costruire una prigione di successo non è facile. Se però volete mettervi alla prova e realizzarne una tutta vostra, su Steam e Playstation Store è disponibile Prison Architect, sviluppato da Introversion Software e uscito nel 2015. Il titolo permette di ricoprire più ruoli, tra cui quello del secondino impegnato a gestire (e costruire) celle a prova di terroristi. È possibile anche instaurare un regime punitivo con celle minuscole adatte all’isolamento oppure riabilitare alcuni detenuti per buona condotta.

2- I dittatori di Tropico 6

Mentre il mondo procede a vele spiegate verso l’instaurazione e il mantenimento della democrazia, Tropico 6 viaggia in direzione opposta. Disponibile dal 2019 per opera di Limbic Entertainment, trasforma il giocatore in un dittatore al comando di una neonata nazione. Dopo essersi liberati degli altri signori locali e aver sedato rivolte interne, sarà possibile amministrare la nazione a proprio piacimento nelle epoche principali della storia recente, dai conflitti mondiali alla Guerra Fredda.

3- Two Point Studios, Two Point Hospital, tra medici e infermieri

Sale d’attesa, reparti e personale sanitario. Il gioco di Two Point Studios, Two Point Hospital, disponibile dal 2018, consente al giocatore di costruire il proprio ospedale, partendo dalle fondamenta fino ad arrivare alla gestione dell’intera struttura. Facile da giocare, non presenta mai grossi rompicapi, divertendo per la sua semplicità e maneggevolezza. Sono presenti anche diversi DLC, tuttavia non all’altezza del gioco originale.

4- Frostpunk, una lotta per la sopravvivenza

Cupo e spietato. Si presenta così Frostpunk, titolo di 11 bit Studios che abbandona l’utente in una landa desolata e ghiacciata, dove sopravvivere è ogni giorno più impegnativo. Per farlo, bisogna estrarre risorse dal terreno, fornire riparo alla popolazione e cercare nuove tecnologie per creare una fonte di calore in grado di salvare tutti dall’ipotermia. Molto impegnativo, mette alla prova anche i giocatori più esperti, tanto che riuscire nell’impresa è un traguardo a tratti insperato. È in sviluppo un sequel.

5- Football Manager 2021, un cult per gli appassionati di calcio

Fra i più celebri giochi gestionali c’è indubbiamente Football Manager. L’edizione 2021 del famoso gioco di strategia dedicato al calcio ha raggiunto un livello di realismo talmente elevato che diversi allenatori professionisti hanno dichiarato di averne fatto uso per migliorare le loro competenze sul campo. Il nuovo titolo di Sports Interactive consente di visualizzare statistiche sempre più dettagliate su ogni membro della squadra, tanto che ormai nulla è lasciato al caso.

6- Rimworld, c’è vita nello spazio

Sempre più missioni spaziali, supportate dalla Nasa e dai migliori cervelli del pianeta, stanno cercando un modo per trasferire la vita umana su un altro pianeta. Rimworld, titolo di Ludeon Studios, ci ha già pensato ben cinque anni fa. Scopo del gioco è quello di estrarre e gestire le risorse minerarie per costruire colonie umane su pianeti alieni casuali, abitati da personaggi fantasiosi e dai tratti eccentrici. Secondo gli esperti di Wired, rappresenta uno dei migliori prodotti di categoria presente sul mercato.

7- Cities: Skylines, la città ideale

È uscito nell’ormai lontano (tecnologicamente parlando) 2015, ma Cities: Skylines rappresenta ancora un faro per il mondo dei videogiochi di strategia. La città ideale prende vita grazie alla possibilità di costruire edifici, strade e ogni tipo di infrastrutture residenziali e commerciali, dando sfogo alla propria creatività. Aggiornato dalle diverse espansioni rilasciate nel corso degli anni, consente una grande varietà di opzioni sbloccabili man mano che si procede nella storia.

8- Jurassic World Evolution, un tuffo nel passato

Costruire il proprio Jurassic Park. Se avete sempre sgranato gli occhi di fronte al capolavoro cinematografico di Steven Spielberg, allora questo è il titolo che fa per voi. Jurassic World Evolution presenta più di quaranta dinosauri differenti, sfidando l’utente a costruire e gestire un parco in grado di contenerli senza incidenti. Obiettivo iniziale sarà perlustrare il mondo alla ricerca di fossili da cui ricavare il Dna utile per la creazione delle specie. Interessante anche l’opzione di vivere il gioco in terza persona per ammirare da vicino i giganti del passato.

9- Factorio, a ognuno la sua fabbrica

L’obiettivo è costruire fabbriche in grado di lavorare ogni tipo di materiale. Non è sicuramente il titolo più green presente sul mercato, ma Factorio consente ore di divertimento grazie a un campionario di opzioni vasto e variegato. Una volta costruita la propria industria, sarà necessario fare affidamento sulle proprie capacità amministrative per gestire la produzione e perfezionare il commercio. È possibile anche edificare una piattaforma interstellare.

10- Anno 1800, dal villaggio alla città

Preparatevi ad essere catapultati nell’Europa del diciannovesimo secolo per trasformare un modesto villaggio in una metropoli hi-tech. Anno 1800, titolo del 2019 di Ubisoft (sviluppatore, tra gli altri, della serie Assassin’s Creed) consente al giocatore di creare una colonia e sviluppare un’economia possibilmente fiorente e redditizia. Soddisfare i cittadini esigenti, trovare e garantire le risorse giuste e gestire l’espansione urbana richiede uno sforzo non irrilevante anche da parte dei giocatori esperti.