Giochi erotici spacciati per terapia: arrestato urologo a New York

Il 55enne urologo Darius A. Paduch è stato arrestato a Manhattan con l’accusa di aver molestato 14 suoi pazienti, spacciando per terapia dei veri e propri giochi erotici. La vicenda tiene banco negli Stati Uniti, soprattutto a New York, dove l’uomo lavorava in due tra i più importanti ospedali della Grande Mela. Le vittime sarebbero tutte uomini, tra cui anche due bambini che avrebbero subito abusi per anni prima di denunciare. L’arresto è stato portato a termine martedì scorso.

Paduch si difende: «Non molestie ma terapia»

Gli investigatori lo hanno arrestato per gli abusi l’11 aprile scorso. Alle vittime diceva che quegli abusi, attraverso giochi erotici, erano «necessari e appropriati dal punto di vista medico». E sarebbe questa anche la difesa dell’uomo, nato 55 anni fa a North Bergen, in New Jersey. Tanto che di fronte alla corte federale di Manhattan si è dichiarato non colpevole. Intanto resta in carcere e saranno i giudici a stabilire la gravità della pena. Nell’atto di incriminazione non vengono citati i due ospedali in cui il medico esercitava, cioè i luoghi degli abusi ai pazienti.

14 casi di abusi: alcuni con porno e sex toy

Daniel Paduch ha lavorato al New York Presbyterian dal 2003 al 2019 per poi trasferirsi al Northwell Health di Long Island. Gli inquirenti ora stanno ricostruendo tutti i casi possibili di abusi. Si è partiti da 14 denunce, con racconti dei pazienti a cui veniva chiesto di masturbarsi davanti a lui. E c’è di più: si parla di video porno proiettati durante le visita, oppure tocchi inappropriati del medico, utilizzando perfino sex toy. Secondo gli investigatori, le 14 denunce potrebbero aprire un vero e proprio vaso di Pandora, spingendo anche altri pazienti a denunciare eventuali abusi. Un uomo dichiara di essere stato molestato per quasi 3 anni, dal giugno del 2016 al gennaio 2019.