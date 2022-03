Giochi di potere, stasera su La7: trama, cast e curiosità sul film con Harrison Ford

Harrison Ford è il protagonista di Giochi di potere, in onda questa sera, lunedì 28 marzo 2022 alle 21.20 su La7. Diretto da Phillip Noyce e uscito nelle sale nel 1992, il film racconta la storia di un ex dipendente della CIA che, in vacanza a Londra con la famiglia, riesce a sventare un attentato terroristico e ad arrestare uno degli autori. Una dinamica che, tuttavia, lo metterà in serio pericolo.

Giochi di potere: cosa sapere sul film in onda stasera su La7 alle 21.20

Giochi di potere: la trama

Jack Ryan, ex analista della CIA, vola a Londra per una conferenza assiemo alla moglie Cathy e alla figlia Sally. Tutto procede liscio quando, un giorno, trovandosi a Buckingham Palace al momento giusto, riesce a scongiurare un attentato a uno dei membri della famiglia reale. Non solo: nello scontro, arriva addirittura ad aiutare le autorità ad arrestare Sean Miller, affiliato della componente più estremista dell’IRA e a uccidere il fratello. Non tutto, però, va come previsto: evaso di prigione, Miller medita vendetta e si spinge fino in America, dove provoca un incidente stradale in cui finiscono coinvolte Cathy e Sally. Così, costretto dalle circostanze, Ryan si riappropria del suo vecchio ruolo e scopre che gli estremisti sono riusciti ad infiltrarsi in territorio americano. Nel frattempo, il criminale e i suoi soci pianificano un attacco alla villa dell’agente nel Maryland e non in un giorno a caso ma proprio quando Lord Holmes decide di far visita a colui che lo ha salvato per consegnargli un attestato di merito. Ryan riuscirà, ancora una volta, a fermare gli agguerriti nemici o finirà per soccombere?

Giochi di potere: il cast

Accanto a Harrison Ford nel ruolo di Jack Ryan, nel cast troviamo anche Anne Archer (Cathy Ryan), Patrick Bergin (Kevin O’Donnell), Sean Bean (Sean Miller), Thora Birch (Sally Ryan), James Fox (Lord Holmes), Richard Harris (Paddy O’Neill), Samuel L. Jackson (Tenente Robby Jackson), James Earl Jones (James Greer), Polly Walker (Annette), Alex Norton (Dennis Cooley), J.E Freeman (Marty Cantor), Hugh Fraser (Geoffrey Watkins), David Threlfall (Ispettore Robert Highland), Alun Armstrong (Sergente Owens) e Berlinda Tolbert (Sissy).

Giochi di potere: cinque curiosità sulla pellicola

1) Giochi di potere: il ritorno di Jack Ryan

Il personaggio di Jack Ryan non esordisce sul grande schermo con questa pellicola. Si tratta, infatti, del secondo film a vedere il personaggio come protagonista principale. Quel che cambia è che, in questo contesto, Harrison Ford subentra ad Alec Baldwin, che aveva vestito i panni dell’ex analista della CIA in Caccia a Ottobre Rosso. La trilogia è stata, successivamente, completata con il terzo capitolo della saga, Sotto il segno del pericolo.

2) Giochi di potere: ispirato a un thriller

Giochi di potere si ispira alla trama di Attentato alla corte d’Inghilterra, romanzo techno-thriller di Tom Clancy.

3) Giochi di potere: l’attacco alla royal family non è fittizio

L’agguato ai membri della famiglia reale prende spunto da eventi reali, in particolare dal tentativo di rapimento ai danni della principessa Anna, nel 1974. La secondogenita della regina Elisabetta si trovava nella sua auto quando un uomo sparò alla sua guardia e al suo autista. Ne uscì fortunatamente indenne: venne, infatti, aiutata da un passante che, attaccando il criminale, riuscì a salvarla.

4) Giochi di potere: nei locali della CIA

Le scene alla CIA sono state girate nella sede vera dell’agenzia di spionaggio americana, a Langley, in Virginia. Si è trattato della prima volta che i vertici hanno consentito a una troupe cinematografica di accedere alla struttura.

5) Giochi di potere: un ottimo riscontro

A fronte di un budget di 45 milioni di dollari, Giochi di potere ne ha incassati circa 178 milioni.