È morto Gioacchino Lanza, il musicologo figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa

Figlio adottivo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore del celebre romanzo Il Gattopardo, Gioacchino Lanza è stato sia professore ordinario di Storia della musica all’Università degli Studi di Palermo che direttore dell’Istituto di cultura italiano di New York oltre che sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Lanza era rimasto in ospedale per alcuni giorni per problemi polmonari e cardiaci. Si è spento in serata nella sua casa dove era tornato dopo il ricovero all’ospedale Buccheri La Ferla.

Morto nella sua casa Gioacchino Lanza

Ex componente della Commissione Musica della Biennale di Venezia, Lanza ha rivestito numerosi e diversi incarichi come Direttore Artistico dell’Opera di Roma, del teatro Comunale di Bologna, consulente del teatro Massimo di Palermo e del teatro Comunale Vittorio Emanuele di Messina ma anche come direttore artistico del festival Verdi e direttore dell’istituto di Cultura italiana a New York. Da ricordare la sua attività didattica per le Università di Palermo e di Salerno, oltre che in Germania e quella come critico musicale di giornali come L’ora di Palermo, il gazzettino di Venezia, il Giorno di Milano e la Repubblica ed ha ricevuto numerose onorificenze internazionali.