Morto Gino Strada: il fondatore di Emergency aveva 73 anni

Si è spento oggi, venerdì 13 agosto, Gino Strada. Medico e attivista, fondatore insieme alla moglie Teresa Sarti della Ong Emergency, da tempo soffriva di cuore. A darne la notizia fonti vicine alla famiglia. Nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 21 aprile 1948, aveva 73 anni. Diplomato al liceo Carducci, dove dopo un’educazione di stampo cattolico si è avvicinato agli ambienti della sinistra, si è poi laureato in Medicina all’università statale di Milano all’età di trent’anni, specializzandosi successivamente in chirurgia d’urgenza. Negli anni della contestazione ha fatto parte del Movimento studentesco.

La vocazione verso gli ultimi di Gino Strada

Per vocazione vicino agli ultimi e alle persone in grave difficoltà, ha lavorato all’ospedale di Rho fino al 1988. La sua preparazione è virata poi sulla chirurgia traumatologica e la cura delle ferite riportate in guerra. Tra il 1989 e il 1994 è stato al fianco della Croce Rossa in varie zone di conflitto, dal Pakistan al Perù, dalla Somalia alla Bosnia Erzegovina. Saranno queste esperienze a stimolarlo a fondare, insieme ad altri medici e alla moglie, Emergency. L’organizzazione negli anni si è distinta per il grande lavoro di riabilitazione di persone ferite nei conflitti, specie dalle mine antiuomo. Si calcola che siano stati oltre 6 milioni i pazienti a cui Emergency negli anni abbia fornito assistenza gratuita. Dal matrimonio con Teresa Sarti è nata una figlia Cecilia, diventata presidente di Emergency dopo la morte della madre nel 2009. Nel 2017, in Corea del Sud, è stato insignito del premio SunHak Peace Prize, per il suo impegno civile. Il riconoscimento è era stato istituito da Hak Ja Han Moon, moglie di Sun Myung Moon, fondatore del Movimento per l’unificazione. A lui è dedicato anche un’asteroide

Nel corso degli anni Gino Strada ha assunto posizioni divergenti nei confronti dei vari governi, arrivando diverse allo scontro per via delle decisioni prese dall’Italia in materia di conflitti e missioni internazionali.