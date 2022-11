Gino Santercole, chi era: moglie, canzoni e figli dello storico collaboratore di Celentano

Chi era Gino Santercole? Il musicista, nipote di Celentano, è morto nel 2018 all’età di 77 anni per un infarto. Anche lui era cresciuto nella celebre via Gluck, perdendo il padre da bambino e finendo poi in collegio. Completati gli studi si era dedicato all’attività di orologiaio, come lo zio, seguendolo infine nel mondo dello spettacolo.

Chi era Gino Santercole: canzoni del nipote e collaboratore di Celentano

Gino Santercole era il nipote e storico collaboratore di Adriano Celentano. Di soli due anni più giovane, era nato a Milano nel 1940. Cresciuto anche lui nella famosa via Gluck aveva perso il padre da bambino e aveva trascorso il periodo dell’infanzia in collegio. Terminati gli studi, si era dedicato insieme allo zio all’attività di orologiaio, per poi seguirlo nel cantautorato.

Proprio nelle vesti di compositore aveva messo la sua firma su alcuni dei più grandi successi di Adriano Celentano come Una carezza in un pugno e Svalutation. Con Stella d’argento Gino Santercole aveva invece fatto il suo esordio da solista, ottenendo un discreto e forse inaspettato successo. Come dirà infatti nelle ultime interviste, Santercole aveva condotto una vita spesso all’ombra dello zio. Nonostante l’età, il musicista era tornato alla ribalta negli ultimi anni con il suo ultimo disco Voglio essere me.