Gino Paoli e Peppino di Capri ospiti a Sanremo 2023

Se nella lista dei 28 in gara al Festival di Sanremo hanno trovato spazio tanti giovani, il conduttore e direttore artistico Amadeus (per la quarta volta padrone di casa) ha deciso di concederne molto anche ai “nonni” della canzone italiana. Durante il TG1 delle 13:30, infatti, ha annunciato che Peppino di Capri sarà ospite nella serata di giovedì 9 febbraio, mentre Gino Paoli salirà sul palco dell’Ariston sabato 11, data in cui si concluderà la 73esima edizione del concorso canoro.

Peppino di Capri ha vinto due volte il Festival, Gino Paoli mai

Peppino di Capri, 83 anni, e Gino Paoli, 88 anni, saranno invitati in due serate diverse, ciascuno con un omaggio alla propria carriera. Interprete di brani come Il cielo in una stanza, La gatta e Sapore di sale, Gino Paoli ha gareggiato in cinque edizioni del Festival, l’ultima nel 2002, senza vincere mai. Peppino di Capri (vero nome Giuseppe Faiella) vanta invece due vittorie a Sanremo su ben 15 partecipazioni: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con il brano Non lo faccio più.

In gara largo ai giovani, ma tra gli ospiti tanti veterani

Durante la prima serata è in programma l’esibizione dei vincitori del 2022, Blanco e Mahmood, che canteranno Brividi. Ma come super ospiti si presenteranno sul palco dell’Ariston anche i Pooh. Anche loro decisamente veterani. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, si esibiranno poi insieme Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, che sarà tra l’altro a Sanremo nelle vesti di coconduttore. «Saranno tutti e tre insieme, mercoledì 8 febbraio, mai accaduto prima. Sarà una serata imperdibile con i loro più grandi successi», aveva detto Amadeus dando l’annuncio. Super ospiti internazionali della serata i Black Eyed Peas. Nel corso della terza serata, giovedì 9 febbraio, ospiti saranno i Maneskin.