Gino Mader, incidente al Giro di Svizzera: è grave

Sono ore di grande preoccupazione queste per la famiglia e i supporter di Gino Mader, il noto ciclista caduto in un burrone mentre era impegnato a gareggiare nel Giro di Svizzera, nella giornata di ieri. Dopo la caduta, fin da subito, le condizioni dello sportivo sono apparse davvero molto serie.

Incidente per Gino Mader al Giro di Svizzera: le sue condizioni sono molto gravi

Il ciclista, classe 1997, è finito in un burrone nel corso della quinta tappa del Giro di Svizzera che si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 15 giugno. L’incidente è avvenuto dopo che lo sportivo è sceso ad alta velocità sulla discesa dell’AlbulaPass. Dopo la caduta, il ciclista è stato immediatamente raggiunto dai soccorsi presenti sul posto. Fin fa subito la situazione è apparsa davvero molto critica: il corpo di Mader era infatti privo di sensi, all’interno di uno stagno. In un primo momento i soccorritori sono riusciti a rianimarlo, trasportandolo in men che non si dica nel più vicino ospedale con l’eliambulanza. Tifosi e affetti sono ancora in attesa del risultato dei test medici per capire quanto gravi siano effettivamente le condizioni dell’atleta svizzero.

Come sta Gino Mader: i primi aggiornamenti medici del team

Le ultime informazioni riguardo allo stato di salute attuale dello sportivo sono arrivate già ieri sera da parte della Bahrain – Victorious. Il team ha dunque per ora dichiarato: «Il ciclista svizzero Gino Mäder è rimasto coinvolto in una caduta durante la discesa verso La Punt, traguardo della quinta tappa del Tour de Suisse. Il corridore è uscito di strada ed è precipitato in un burrone, dove è stato prontamente soccorso dal medico di gara. Mäder è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Coira. Ulteriori notizie sulle conseguenze dell’incidente seguiranno dopo che Mäder sarà sottoposto a ulteriori esami. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Gino».