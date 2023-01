Gino Landi morto a 89 anni: addio al regista e coreografo

Gino Landi è morto a 89 anni e il decesso è avvenuto questa mattina nella sua casa di Roma. Il regista era molto amato e apprezzato da operatori del settore dello spettacolo come presentatori e showman.

La carriera di Gino Landi

Gino Landi è nato a Milano il 2 agosto 1933. Ha iniziato la sua carriera prima come ballerino e poi come coreografo. Venne notato da Ernesto Macario mentre metteva in scena Bulli e Pupe, in compagnia dell’attore e comico Fanfulla. Ha continuato la sua carriera lavorando con Federico Fellini, Ennio Flaiano e Nino Rota.

Ovviamente, ha lavorato anche in televisione, dirigendo come regista alcune edizioni del Festivalbar. Inoltre, ha curato la regia di spettacoli teatrali con il duo Garinei e Giovannini. Gino Landi ha organizzato la coreografia di svariate operette che hanno partecipato al Festival delle Operette che si teneva al Teatro Verdi di Trieste.

Il ricordo dei colleghi

Pippo Baudo ha collaborato molto con Gino Landi e ha voluto ricordare l’amico. Infatti, il presentatore ha dichiarato: «Ho lavorato tantissimo con lui abbiamo fatto teatro e tanta televisione. Tutti i miei Fantastico erano con la regia e la coreografia di Gino Landi». Baudo ha continuato dicendo: «Era un uomo geniale, aveva lavorato con gli americani. Era un ex ballerino e coreografo eccezionale, veramente straordinario. La sua preparazione artistica era notevolissima. Gli spettacoli più grossi che ho fatto hanno goduto della regia di Gino Landi. È una notizia molto triste». Baudo e Landi hanno lavorato insieme anche per organizzare alcune edizioni di Sanremo, il festival della musica italiana.

A ricordare Gino Landi ci ha pensato anche Gianluca Guidi che ha scritto su Twitter: «Ti ho conosciuto quando ero bambino. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con te.. e tanto ho imparato! Eri il più bravo di tutti! Ciao Gino!».