Gino Cogliandro morto a 72 anni: addio al comico dei Trettrè

Addio a Gino Cogliandro, attore e cabarettista italiano morto all’età di 72 anni. La sua carriera è stata soprattutto legata ai Trettrè, trio comico fondato da Mirko Setaro ed Edoardo Romano noto per le tante apparizioni in tv tra gli anni Ottanta e Novanta.

Gino Cogliandro morto a 72 anni

A dare la triste notizia è stato il conduttore radiofonico Gianni Simioli: «Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: “a me, me pare ‘na strunzata”. E ascolto, a volume altissimo: “Beach on the Beach“. Abbraccio la famiglia, chi gli ha voluto bene, Edoardo e Mirko». Il riferimento è al motivetto, con rime tra l’inglese e il napoletano e un ritornello dalla presa immediata, che ha costituito la sigla del delirante Tg delle Vacanze.

Un successo arrivato dopo la partecipazione a Drive In, il varietà firmato da Antonio Ricci in onda dal 1983 al 1988 su Italia Uno. Con le loro scenette caratterizzate da una comicità casereccia, il trio ha fatto ridere milioni di italiani anche negli anni successivi, sia in programmi come Buona Domenica e Retromarsh!! che nel film Italia fast food di cui è stato produttore.

La carriera dopo lo scioglimento dei Trettré

Negli anni Novanta, il gruppo si è diviso e i tre membri hanno proseguito le rispettive carriere in solitaria. Mirko Setaro ha collaborato come autore a diversi programmi Mediaset, Edoardo Romano ha realizzato una piccola parte nel film La rivincita di Natale con Diego Abatantuono mentre Cogliandro è stato uno degli inviati della trasmissione Forum e si è cimentato come commediografo dando vita, tra gli altri, agli spettacoli Otello ma non troppo, A volte se ne Vanno e Cavoli all’ananas.

Ha inoltre recitato in diversi film tra cui Impepata di cozze – Sposarsi al sud è tutta un’altra storia, Effetti indesiderati, Made in China napoletano, Un figlio a tutti i costi e Vecchie canaglie. Quest’ultimo, con la regia di Chiara Sani, è uscito nelle sale nella primavera del 2022 ed è stato il suo ultimo lavoro artistico.