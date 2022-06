Le ginnaste Usa chiedono 1 miliardo di risarcimento all’Fbi: «Coperte le molestie di Nassar»

Le ginnaste statunitensi hanno avanzato una richiesta di risarcimento all’Fbi. La cifra non è affatto alla portata di tutti, ma ben un miliardo di dollari. Ciò che le atlete imputano all’agenzia federale americana è il non aver fermato il medico Larry Nassar, arrestato sei anni fa per molestie, pur essendo a conoscenza dei suoi reati. La notizia sta facendo il giro del mondo e ora i riflettori sono puntati sull’Fbi, da cui si attende una risposta. Intanto la richiesta risarcitoria è stata avanzata da 12 sportive (e un’ottantina di altre persone), tra cui spiccano l’olimpionica Simone Biles e la campionessa nazionale 2017-2019 Maggie Nichols.

Nichols: «L’Fbi è responsabile»

Proprio Maggie Nichols è stata una delle prime atlete a commentare la richiesta. La campionessa nazionale in Oklahoma nelle annate 2017 e 2019 ha dichiarato che «è tempo che l’Fbi venga ritenuto responsabile». Pare che già l’anno prima dell’arresto di Nassar, medico autore delle molestie di cui sono state vittime le 12 ginnaste, l’agenzia federale fosse venuta a conoscenza dei fatti. Poi è stata la polizia del Michigan a chiudere la vicenda, con l’arresto arrivato nell’autunno del 2016. E come Maggie Nichols la pensa anche l’ex ginnasta dell’Università del Michigan, Samantha Roy: «Se l’Fbi avesse semplicemente fatto il suo lavoro, Nassar sarebbe stato fermato prima che avesse la possibilità di abusare di centinaia di ragazze, me inclusa».

Il risarcimento di 1 miliardo

La richiesta è astronomica. Le dodici ginnaste e circa 80 persone vittime di abusi hanno chiesto all’Fbi complessivamente un miliardo di dollari, pari a 930 milioni di euro. Un risarcimento che si aggiunge a quello della Michigan State University, che per molti anni è stata accusata di non aver fermato Nassar e ha pagato 500 milioni di dollari a più di 300 donne e ragazze, che si aggiungono alle vittime di questa nuova richiesta di risarcimento. Larry Nassar dopo l’arresto è stato condannato a 176 anni di carcere per abusi su oltre 500 donne.