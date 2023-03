Gina Rovere: età, marito, biografia e film dell’attrice

Gina Rovere, pseudonimo di Regina Ciccotti è nata a Roma il 5 maggio 1935. Nella sua lunga carriera d’attrice, oltre 60 anni, è apparsa in 60 pellicole, interpretando film popolari, comici e in costume. Ha recitato a fianco di Totò e Peppino De Filippo, è stata diretta da grandi registi come Monicelli, Pietrangeli, Corbucci (e negli anni recenti Benigni e Verdone) e ha preso parte anche a fiction di successo per il piccolo schermo.

Gina Rovere: biografia e carriera

Fin da giovanissima, dopo una carriera iniziale nel ruolo di soubrette nel teatro di rivista e avanspettacolo, dimostra un grande talento ed inizia la carriera cinematografica grazie al regista Gianni Franciolini, che la sceglie nel film che segnerà il suo debutto, Villa Borghese, nel 1953. Questo esordio ha rappresentato per la Rovere un vero e proprio trampolino di lancio al quale sono seguite pellicole importanti come Siamo uomini o caporali con Totò, Padri e figli di Mario Monicelli, Don Camillo, I Soliti Ignoti e Dio perdona… io no!. Ma uno dei ruoli più iconici resta quello di Caterina in Adua e le compagne del regista Pietrangeli. In epoca recente, l’attrice è stata diretta da Benigni in La vita è Bella, nel 1997, e da Carlo Verdone nel 1998 in Gallo Cedrone e nel 2018 nel film Benedetta follia.

Tra gli altri film in cui ha recitato la grande attrice romana troviamo: La cambiale di Camillo Mastrocinque (1959), Souvenir d’Italie di Antonio Pietrangeli (1957), Una domenica d’estate di Giulio Petroni (1962), Divorzio alla siciliana di Enzo Di Gianni (1963), Assassinio made in Italy di Silvio Amadio (1965), Giovani e belli di Dino Risi (1996) e Finalmente soli di Umberto Marino (1997). In televisione, invece, l’abbiamo vista ne Il maresciallo Rocca 2, I Cesaroni, Don Matteo 7 e Squadra mobile – Operazione Mafia Capitale.

La vita privata

Nonostante sia sulla scena da oltre 60 anni, non sono mai uscite informazioni precise sulla sua vita privata. Non si sa, dunque, se sia (o sia stata) sposata né se abbia avuto dei figli.