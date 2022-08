Gina Lollobrigida a 95 anni candidata a Latina per Italia sovrana popolare

Gina Lollobrigida si è candidata alle prossime elezioni del 25 settembre. Sarà capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare. Si tratta di una lista che ha messo d’accordo i seguenti partiti politici: Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. L’attrice ha da poco compiuto i 95 anni e sarà una candidata completamente indipendente. A convincerla è stato l’ex magistrato Antonio Ingroia, che è anche il suo legale nella vicenda che la vede coinvolta nelle questioni patrimoniali con i parenti.

Gina Lollobrigida, la seconda volta candidata

Per la Lollobrigida non è la prima scesa in campo. Infatti, la donna si era candidata nel 1999 nella lista dei democratici per il Parlamento Europeo, la stessa lista a cui apparteneva Romano Prodi. L’attrice aveva ottenuto 10mila voti, ma non erano stati sufficienti per garantirle un posto nel Parlamento dell’Unione. Ora ci riprova, questa volta alle nazionali, come candidata di questa lista, da indipendente. Con lei – e non solo – la lista spera di raggiungere il 3% necessario per la soglia di sbarramento, in modo da entrare così in Parlamento.

«Siamo orgogliosi di avere con noi una donna che ha fatto la storia del cinema italiana negli ultimi 60 anni» è il primo commento a caldo dell’ex 5 Stelle Emanuele Dessì, che ora fa parte del partito Comunista.

La carriera

Gina Lollobrigida è molto amata per la sua carriera nel cinema. Nonostante gli anni, il pubblico non l’ha mai dimenticata, anzi. Spesso è ospite in trasmissioni televisive. La Lollobrigida ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi nel 1947 e da allora non si è mai fermata. Ha lavorato con registi famosi sia italiani – come De Sica, Monicelli, Germi e Soldati – che internazionali – come Sherman, Huston, Reed e Vidor. La sua carriera sfavillante è anche al fianco di grandi attori, come Sean Connery.

Il 2 febbraio 2018 ha ottenuto una stella nel famoso Walk of Fame di Hollywood.