Gina Lollobrigida, 5 film in streaming con la Diva del cinema

Il mondo del cinema piange Gina Lollobrigida. La Diva italiana del grande schermo si è spenta stamattina all’età di 95 anni. Lo scorso settembre era stata dimessa dall’ospedale dopo un’operazione al femore che si era fratturato in un incidente domestico. Per anni “rivale” di Sophia Loren, come si leggeva sulla stampa dell’epoca, divenne celebre grazie alla sua Bersagliera in Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini. Negli anni ha poi recitato accanto ai grandi volti del cinema internazionale. Si ricordano Il tesoro dell’Africa con Humphrey Bogart, Sacro e profano al fianco di Frank Sinatra e Steve McQueen e La donna di paglia dove divise la scena con Sean Connery. Vincitrice di sette David, si aggiudicò l’Henrietta Award ai Golden Globes per Torna a settembre. Ecco però 5 film da recuperare online sulle varie piattaforme streaming.

Gina Lollobrigida, 5 film per ricordare la star del cinema italiano

Pane, amore e fantasia (1953), il celebre ruolo della Bersagliera per Comencini

Fra i ruoli indimenticabili di Gina Lollobrigida c’è sicuramente la Bersagliera di Pane, amore e fantasia. Nel film di Luigi Comencini la Lollo è infatti una giovane ragazza di Sagliena, paesino dell’Italia centrale in cui giunge il maresciallo Antonio Carotenuto, interpretato da Vittorio De Sica. La performance le consentì di entrare nell’immaginario collettivo del Belpaese, oltre che di vincere il suo primo Nastro d’Argento nel ’54. Lollobrigida riprese il ruolo anche nel fortunato sequel Pane, amore e gelosia del 1956, rinunciando però a comparire nel terzo capitolo Pane, amore e… di Dino Risi. Accanto a De Sica infatti comparve Sophia Loren. Il film è disponibile on demand su RaiPlay.

Fanfan La Tulipe (1952), Lollobrigida star del cinema francese

Non solo Italia, ma anche tanto cinema internazionale. Poco prima di Pane, amore e fantasia, infatti, Gina Lollobrigida aveva conquistato la Francia grazie alla sua brillante performance in Fanfan La Tulipe, film del 1952 di Christian-Jacque. Accanto a Gérard Philipe, ha vestito i panni di Adelina La Franchise, giovane donna che si innamora del protagonista. La pellicola risultò un vero successo in Europa, tanto da vincere il Prix de la mise en scene a Cannes ma soprattutto l’Orso d’argento alla Berlinale. Fra i lavori francesi di Lollo non si può dimenticare poi Le belle della notte per René Clair e La legge di Jules Dassin. Il film è disponibile alla visione soltanto per gli abbonati al servizio Infinity+.

Venere Imperiale (1962), David e Nastro nei panni di Paolina Bonaparte

Altro lavoro internazionale della Lollo è Venere Imperiale del francese Jean Delannoy, fra i suoi primi lavori dopo la vittoria del Golden Globe per Torna a settembre. Nel film presta il volto a Paolina Bonaparte, sorella prediletta del più celebre Napoleone. Esuberante e amante della vita, provoca indignazione a corte per via dei suoi atteggiamenti inconsueti per una nobildonna. La performance nella pellicola consentì a Lollobrigida di primeggiare ai Nastri d’Argento, nove anni dopo Pane, amore e fantasia, e ai David di Donatello, premio ottenuto già nel ’56 con La donna più bella del mondo. È possibile recuperare il film sulla piattaforma Mediaset Infinity.

E continuavano a fregarsi il milione di dollari (1971), Lollobrigida sbarca nel western

Fra i suoi ultimi progetti sul grande schermo merita una menzione speciale E continuavano a fregarsi il milione di dollari. Film del 1971 di Eugenio Martin, vide Lollobrigida immergersi negli spaghetti western al fianco della leggenda Lee Van Cleef (Il buono, il brutto, il cattivo). Nella pellicola ha interpretato Alicia, che assieme al marito, compie rapine nel selvaggio west. Dopo un ennesimo colpo milionario, fugge col bottino lasciando il consorte con un pugno di mosche. Negli anni successivi Lollobrigida comparve al cinema in Un ospite gradito di Skolimowski e Peccato mortale di Beleta, tornando solo nel ’95 in Cento e una notte al fianco di Jean-Paul Belmondo. Il film è disponibile alla visione per gli abbonati Amazon Prime Video.

Le avventure di Pinocchio (1972), indimenticabile Fata Turchina per Comencini

Non solo cinema, ma anche televisione. Nel 1972 Gina Lollobrigida esordì in una produzione per il piccolo schermo grazie a Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. Adattamento seriale dell’omonimo romanzo di Collodi, vantava nel cast Andrea Balestri, Nino Manfredi, Vittorio De Sica e il duo Franco e Ciccio. La Lollo appare nei panni della Fata Turchina, ruolo tuttora nell’immaginario collettivo di più generazioni. Per la tv comparve poi in Falcon Crest del 1984, per cui ottenne anche l’ultima nomination ai Golden Globes. Disponibilità garantita on demand sulla piattaforma RaiPlay.