Gilles Villeneuve – L’Aviatore stasera su Rai 2: chi era il pilota al centro del documentario

In occasione del 40esimo anniversario della sua scomparsa, la prima serata di Rai 2 propone Gilles Villeneuve – L’Aviatore, in onda questa sera, martedì 10 maggio 2022 a partire dalle 21.20. Prodotto da Sonne Film, K+ e Rai Documentari e diretto dal regista Giangiacomo De Stefano, il biopic vuole ripercorrere, attraverso la magia della voce narrante dell’attore Ivano Marescotti, la vita di uno dei piloti che hanno fatto la storia della Ferrari, scomparso durante le prove di qualificazione del Gran Premio del Belgio del 1982 e, ancora oggi, ricordato come uno dei personaggi più amati di sempre.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: cosa sapere sul documentario in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: di cosa parla lo speciale

Attraverso interviste inedite, materiale di repertorio e animazioni, il telespettatore avrà modo di conoscere l’uomo e lo sportivo e la parabola straordinaria che lo ha portato dalle motoslitte alle auto da corsa, offrendo prestazioni rimaste impresse nella memoria dei cultori della Formula 1. Si ricorderà la scommessa che portò Enzo Ferrari a scegliere il 25enne come successore di Niki Lauda e la nascita di un’intesa umana profonda, che andò ben oltre il semplice profilo professionale. Ma non solo: spazio anche alla cosiddetta ‘febbre Villeneuve’, una passione senza pari che coinvolse milioni di italiani, affascinati da quel conducente così spericolato ed esuberante al volante ma timido e di poche parole nella vita privata, alieno a un mondo pieno di luci e mondanità e molto attaccato alla famiglia e ai pochi, fidati amici su cui sapeva di poter contare.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: chi sono gli ospiti intervistati nel documentario

A tratteggiare un ritratto di Villeneuve saranno colleghi e campioni come Renè Arnoux, Bruno Giacomelli e Jody Scheckter, oltre a grandi protagonisti della Scuderia Ferrari come l’Ingegnere Mauro Forghieri e noti cronisti sportivi che hanno avuto la fortuna di assistere alle sue storiche imprese come Ezio Zermiani e Pino Allievi. Non mancheranno poi le persone che, nel corso della sua carriera, hanno lavorato con lui e che regaleranno al pubblico preziosi aneddoti. Tra questi numerosi meccanici del team del cavallino e Renata Noceto, la prima donna capo ufficio stampa in Formula 1. Infine, spazio al suo sfavillante palmarès: 68 Gran Premi disputati, 6 vittorie, 13 podi. Numeri che, nonostante l’assenza di un trionfo al mondiale, gli hanno permesso di conquistare un posto d’onore nell’Olimpo delle leggende dell’automobilismo e, soprattutto, nel cuore di infinite schiere di appassionati.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: chi era Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: dalle motoslitte alla Scuderia Ferrari

Classe 1950 e originario della cittadina di Berthierville, in Canada, Gilles Villeneuve iniziò a correre con le motoslitte in compagnia del fratello Jacques, col quale si era allenato, sin da bambino, per puro divertimento. La sua particolare predisposizione si notò dalle prime gare del circuito agonistico a cui prese parte, che lo fecero arrivare fino al podio, con la vittoria del titolo mondiale nel 1974. Imparare a controllare un mezzo dalla stabilità precaria e con una visibilità quasi pari allo zero, gli regalò una delle skill che, nel prosieguo della sua scalata verso la vetta, gli sarebbero state più utili: il controllo nelle situazioni e alle velocità più estreme. Man mano che otteneva risultati importanti, sentiva sempre più forte il desiderio di passare alle corse automobilistiche, seppur fosse cosciente del fatto che fossero sicuramente più complicate, più dispendiose e più rischiose. Così, nel 1967, decise di assecondare il richiamo e si iscrisse alla Jim Russell Racing School per ottenere la licenza di pilota.

La guida delle monoposto divenne, dunque, la sua specialità e, qualche anno dopo, vendendo la casa e convincendo la moglie a trasferirsi in un piccolo appartamento, approdò al campionato regionale di Formula Ford, dove vinse sette gare. Da allora, iniziò a collezionare una serie di trionfi: portò a casa sia il campionato di Formula Atlantic canadese che quello statunitense, esordì in Formula 1 con la McLaren al Gran Premio di Gran Bretagna 1977 e, nella stessa annata, la Scuderia Ferrari decise di ingaggiarlo per le ultime due gare della stagione in sostituzione di Niki Lauda. L’inizio di un sodalizio, quello con la scuderia di Maranello, che sarebbe durato per il resto del suo percorso professionale e sarebbe stato costellato di trionfi, record e diversi incidenti, motivo per cui la stampa lo soprannominò ‘l’Aviatore’.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: la tragica morte

A sancire tragicamente la fine della sua vita e del sogno sportivo fu l’incidente causato da una collisione tra la sua Ferrari 126 C2 e la March di Jochen Mass durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio 1982 sul circuito di Zolder. Lo schianto fu fatale: Villeneuve venne sbalzato fuori dall’abitacolo e ricadde sul terreno dopo un volo di quasi 50 metri, sbattendo violentemente il collo. Nonostante le condizioni fossero gravi, venne caricato a bordo dell’auto medica e portato al centro sanitario dell’autodromo, per poi essere traferito in una clinica di Lovanio. I medici confermarono il verdetto che tutti si aspettavano: se fosse sopravvissuto, data la scarsa attività di cervello, cuore e apparato respiratorio, sarebbe rimasto paralizzato dal collo in giù e avrebbe vissuto quel che gli rimaneva in uno stato vegetativo. Così, accorsa la moglie al suo capezzale, diede il via libera per staccare le macchine che lo tenevano in vita. E, dopo i funerali, il corpo del campione venne cremato.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: la vita privata del pilota

Nel 1970 Villeneuve sposò Joanna Barthe, da cui ebbe due figli, Melanie e Jacques.

Gilles Villeneuve – L’Aviatore: dove guardare il documentario

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Gilles Villeneuve – L’Aviatore è disponibile anche su Rai Play.