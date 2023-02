Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati: l’annuncio sui social

Dopo 14 anni, la lunga storia d’amore fra Gilles Rocca e Miriam Galanti è finita. I fan della coppia erano pronti ad un matrimonio ma i due, che avevano già vissuto una lunga crisi lo scorso anno, si sono lasciati. L’annuncio su Instagram dopo settimane di silenzio.

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati

Lo stesso Gilles Rocca ha commentato sul suo profilo social la fine del loro amore: «Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile».

Alcune indiscrezioni hanno parlato della presenza di una nuova donna nella vita di Gilles Rocca, ma l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi smentisce: «Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero».

Ignoti i motivi della rottura

Questa è stata la motivazione principale che ha spinto Rocca a pubblicare le dichiarazioni su Instagram. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 ha voluto anticipare la notizia prima che potessero diffondersi voci infondate. Un messaggio che fa trapelare il dolore di Rocca che ammette di non sapere bene neanche lui cosa sia successo alla sua vita e quali siano tutti i motivi della rottura con la donna che era pronto a sposare.