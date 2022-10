Gilberto Pichetto Fratin, chi è il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione

Sessantotto anni, in Forza Italia da sempre e in politica dal 1995: è la descrizione di Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro per la Pubblica Amministrazione. Il ministero è senza portafoglio, che nel gergo tecnico vuol dire che ha funzioni delegate dal Presidente del Consiglio – in questo caso Giorgia Meloni – ma non ha un dicastero. Piemontese, si laureò in Economia. È iscritto all’albo dei revisori contabili e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Gilberto Pichetto Fratin, il profilo del nuovo ministro della PA

In politica dagli anni Settanta, nel 1995 entra nell’allora appena nato partito Forza Italia di Silvio Berlusconi. Entra nel consiglio regionale piemontese, dove viene riconfermato tre volte, nel 1997, nel 2000 e nel 2005. Poi, passa al Senato con il Popolo delle Libertà. Nel 2014 cerca di avere l’appoggio di Fratelli d’Italia per la sua candidatura in Piemonte, ma allora non lo ottiene. Fratin ottiene comunque il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale.

Nel 2018, lascia l’incarico e torna senatore. Con il governo Draghi è stato viceministro allo Sviluppo economico.

Cosa si sa su di lui e sul ruolo che andrà a ricoprire

Il Ministero per la Pubblica Istruzione è il punto di riferimento per l’organizzazione della complessa macchina burocratica statale italiana. Oltre al funzionamento, si occupa dei dipendenti, delle retribuzioni e delle modalità delle operazioni da svolgere. Il ministero è senza portafoglio. Non ha un dicastero proprio, ma ottiene dalla Presidenza del Consiglio la possibilità di gestire per conto del Premier questo delicato settore. Il suo predecessore nel governo Draghi è stato Renato Brunetta.

Fratin è un politico che appartiene a Forza Italia, che ha ottenuto anche questo scranno per via dell’esito delle elezioni, nell’ambito della coalizione del centrodestra. Fratin avrà quindi il compito di gestire le PA e il loro cambiamento verso la digitalizzazione.