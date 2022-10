Gilberto Pichetto Fratin, chi è il nuovo ministro dell’Ambiente

Sessantotto anni, in Forza Italia da sempre e in politica dal 1995: è la descrizione di Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica. È iscritto all’albo dei revisori contabili e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Gilberto Pichetto Fratin, il profilo del nuovo ministro della PA

In politica dagli anni Settanta, nel 1995 entra nell’allora appena nato partito Forza Italia di Silvio Berlusconi. Entra nel consiglio regionale piemontese, dove viene riconfermato tre volte, nel 1997, nel 2000 e nel 2005. Poi, passa al Senato con il Popolo delle Libertà. Nel 2014 cerca di avere l’appoggio di Fratelli d’Italia per la sua candidatura in Piemonte, senza però portarlo a casa. Fratin ottiene comunque il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale.

Nel 2018, lascia l’incarico e torna senatore. Con il governo Draghi è stato viceministro allo Sviluppo economico.

Fratin è un politico che appartiene a Forza Italia, che ha ottenuto anche questo scranno per via dell’esito delle elezioni, nell’ambito della coalizione del centrodestra.