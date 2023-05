Gigi Sabani: canzoni, moglie, figli e causa della morte del cantante

Luigi Sabani, detto Gigi, è stato tra gli imitatori più famosi della televisione italiana ma anche un conduttore televisivo e un cantante. Nato in una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo, è riuscito ad affermarsi sul piccolo schermo negli anni Ottanta arrivando alla conduzione di programmi di successo come Ok, il prezzo è giusto, Buona Domenica, Stasera mi butto e Fantastico.

Gigi Sabani: biografia e carriera

Già all’età di 5 anni dimostra le sue qualità di imitatore riproducendo il rumore della circolare rossa Prenestina, un tram che all’epoca faceva il giro della capitale. Successivamente inizia ad imitare compagni e professori di scuola, qualità che lo spingono nel 1973 a partecipare a La Corrida, trasmissione radiofonica di Corrado dove si esibisce nelle imitazioni di Gianni Morandi, Mino Reitano e Claudio Baglioni. Un vero e proprio trampolino di lancio grazie al quale approda in tv verso la fine degli anni ’70 partecipando a Domenica in, a due edizioni di Fantastico e Premiatissima, dove si esibisce anche come cantante con la canzone A me mi torna in mente. A queste prime esperienze televisive seguirà il grande successo del programma che affermò Sabani nel mondo della televisione italiana, Ok il prezzo è giusto, un quiz in prima serata con il quale si aggiudicherà due Telegatti.

Nella stagione 1986-1987 torna a lavorare in Rai dove gli viene affidata la conduzione, insieme a Valerio Merola e Ramona Dell’Abate, di Chi tiriamo in ballo?, programma della domenica pomeriggio di Rai 2 al quale seguirà Stasera mi butto. Nel 1989 decise di partecipare al Festival di Sanremo con la canzone La fine del mondo, scritta per lui da Toto Cutugno.

Le vicende giudiziarie

Personaggio molto apprezzato, Gigi Sabani ha attraversato un periodo di ombra nella sua carriera a causa di una vicenda che lo coinvolse nell’estate del 1996. Il conduttore fu accusato, insieme a Valerio Merola, di induzione alla prostituzione. Un’accusa mossa da alcune vallette e per la quale venne scagionato, ma che lo danneggiò umanamente e artisticamente. Cadute tutte le accuse, faticò prima di ritornare in tv e dopo qualche stagione in emittenti locali nel 2000 condusse La sai l’ultima? insieme a Natalia Estrada su Canale 5, mentre nella stagione 2002-2003 fu nel cast di I fatti vostri su Rai 2.

Gigi Sabani: moglie, figli e causa della morte

Gigi Sabani è morto all’età di 54 anni, il 4 settembre 2007, stroncato da un infarto. Ha avuto due figli: Simone, con la prima moglie Rita Imperi, e Gabriele, nato dopo la morte del conduttore dalla compagna Raffaella Ponzo.