Gigi Proietti, la malattia e le cause della morte. La moglie e i film del grande artista

Gigi Proietti è morto lo scorso 2 novembre, spegnendosi proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno in una clinica romana. Ma di che malattia soffriva il famoso attore e quali sono state le cause della morte?

Gigi Proietti: malattia e cause della morte

Gigi Proietti si è spento il 2 novembre 2020 in una clinica romana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per quindici giorni per via dei suoi problemi cardiaci. Da anni infatti l’attore soffriva di un’insufficienza cardiaca, ossia di un cattivo funzionamento del cuore che gli provocava una riduzione del flusso ematico. Il cuore di un paziente che soffre di tale patologia non riesce a far arrivare attraverso il sistema circolatorio il sangue ricco di ossigeno a tutti i tessuti: questo porta ad un indebolimento del muscolo. A Gigi Proietti l’ultima crisi è stata fatale nonostante la corsa a Villa Margherita.

Poco dopo la scomparsa del celebre attore, il radiologo della clinica, Fabrizio Lucherini, aveva spiegato che “Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa, per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso. Un anno e mezzo fa è stato operato all’aorta. Un’operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta e non ce l’ha fatta“.

La moglie dell’attore

Si chiama Sagitta Alter la donna che è stata per Gigi Proietti come una moglie. I due hanno vissuto insieme quasi per sessant’anni e hanno dato alla luce le figlie Susanna e Carlotta. Il grande attore romano in una intervista aveva risposto alla domanda che in molti negli anni si sono posti: come mai i due non si sono mai sposati? “Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo”.

Sagitta Alter e Gigi Proietti si sono conosciuti a Roma, nell’estate del 1962. Allora lei era una guida turistica svedese in viaggio in Italia e lui un attore che muoveva i primi passi nel cinema. A soli 22 anni è scattato il colpo di fulmine, tanto che Sagitta dopo quell’incontro non fece più ritorno in Svezia.