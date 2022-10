Gigi Proietti, a due anni dalla morte ancora nessuna tomba per l’attore

A quasi due anni dalla sua morte, non c’è ancora una tomba per Gigi Proietti. Nel cimitero monumentale di Roma c’è solo un lotto vuoto. Il Campidoglio e Ama hanno sbrigato tutte le formalità e rilasciato la concessione agli eredi di Proietti. Poi sulla realizzazione della cappella è sceso il silenzio. Nel frattempo, le spoglie dell’amato attore si trovano nelle Marche, accanto a quelle dei suoi genitori.

Il 2 novembre, tra meno di un mese, saranno passati esattamente due anni dalla morte di Gigi Proietti. Per lui doveva essere realizzata una cappella nel cimitero monumentale di Roma, ma sul lotto, al momento, non c’è nulla. E la salma rimane nelle Marche, accanto a quella dei genitori dell’attore.

Così, la municipalizzata dell’ambiente che si occupa anche della gestione dei servizi cimiteriali, ha dichiarato a Repubblica quanto segue. «L’iter amministrativo per la sepoltura delle spoglie di Gigi Proietti prosegue regolarmente in stretto raccordo tra la famiglia, Ama e Roma Capitale secondo le disposizioni della stessa famiglia del grande artista. La direzione di Ama cimiteri capitolini ha già incontrato l’architetto incaricato dalla famiglia Proietti ed è ora in attesa che la stessa famiglia nomini un archeologo, obbligo dettato dalla Sovrintendenza e attività propedeutica alla realizzazione del manufatto cimiteriale».

Ama lascia dunque intendere di ritenere chiusa la propria parte e di essere in attesa di una mossa dalla famiglia. Prima dell’estate i vertici hanno incontrato l’architetto dei Proietti. A lui è stato chiesto di realizzare, in collaborazione con un archeologo, una cappella in linea con il Verano e i suoi sepolcri. A quel punto, sembrerebbe, la questione si è fermata. Le comunicazioni tra gli eredi di Proietti e Ama si sono interrotte da mesi e tanto in azienda che in Comune restano tutti in attesa di sapere che ne sarà del monumento funebre più atteso di Roma.