Gigi Hadid e Zayan Malik si sono detti addio

Tutta colpa della suocera. Se la storia tra la super top model Gigi Hadid e l’excantante dei One Direction Zayan Malik la responsabilità sarebbe di Yolanda Hadid, madre di Gigi. L’informazione arriva dal ben informato People che sottolinea come la separazione risalga a più di un mese fa e che l’ex coppia abbia deciso di tacere la vicenda per il bene della figlia, Khai che ha poco più di un anno.

La notizia della rottura è trapelata dopo un episodio controverso, che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Yolanda Hadid, madre di Gigi, ha accusato Malik di averla «colpita».

Un’aggressione che sarebbe stata sia verbale che fisica, tanto che secondo i magazine americani l’ex modella starebbe pensando di denunciarlo. Malik, in un primo tempo, ha rilasciato una breve nota, dissociandosi totalmente dalle accuse. «Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli. Spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e procederà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato», ha detto a TMZ.

Poi, però, tramite Twitter ha ammesso di aver avuto un alterco con la madre di Gigi.

«Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia partner, che è entrata nella nostra casa mentre la mia partner era via. Questa era e dovrebbe ancora essere una questione privata. Mi sembra che per ora ci siano divisioni e nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che mi permetta di essere co-genitore di mia figlia nel modo in cui merita, c’è stata una fuga di notizie».

La modella e l’ex One Direction stavano insieme dal novembre 2015 tra alti e bassi con le porte sbattute che si alternavano ali grandi baci pubblici. La nascita di Khai sembrava aver consolidato la loro unione, tanto che si parlava anche di un matrimonio imminente.