Gigi D’Alessio: ex moglie, nuova fidanzata e figli del cantante

Forse non tutti sanno che Gigi d’Alessio, oltre ad avere un curriculum di tutto rispetto con un totale di 19 album, ha alle spalle anche una vita sentimentale abbastanza travagliata, per così dire. Nella storia privata del noto cantante neomelodico ci sono infatti state diverse donne, tutte ugualmente importanti, che l’hanno reso padre di 5 figli. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sul suo passato, da un punto di vista squisitamente personale.

Chi è la prima moglie di Gigi D’Alessio?

La prima persona che ha fatto battere il cuore all’artista napoletano è stata Carmela Barbato, con cui il cantante è stato sposato per 20 anni, dal 1986 al 2006. Dalla relazione con la prima moglie Gigi d’Alessio ha avuto i suoi primi tre figli, ovvero il primogenito Claudio (nato il 24 giugno 1987), Ilaria (nata il 12 febbraio 1992) e Luca (nato il 27 marzo 2023).

Il primo figlio, Claudio, ha reso nonni Gigi d’Alessio e la madre Carmela per la prima volta nel 2007 con la nascita di Noemi; più di recente, il primogenito di casa d’Alessio ha avuto anche altri due figli, Sofia e Giselle (nate nel 2020 e nel 2021). Per quanto riguarda Luca d’Alessio, invece, è importante ricordare come quest’ultimo sia diventato in breve tempo un affermato cantante, seguendo così le orme del padre. Luca d’Alessio in arte LDA ha infatti partecipato ad Amici 2021, classificandosi in quinta posizione: il giovane cantante, amatissimo dal pubblico, ha poi partecipato a Sanremo 2023 con il rano Se poi domani.

La fine del primo matrimonio, Anna Tatangelo e la nuova compagna

L’idillio con Carmela Barbato finisce per Gigi d’Alessio nel 2006 a causa della relazione extraconiugale con la collega Anna Tatangelo. Dopo qualche mese di gossip, i due avevano deciso di uscire definitivamente allo scoperto, confermando di stare insieme. Dal loro rapporto è nato un figlio, Andrea, nato nel 2010: Tatangelo e D’Alessio sono poi rimasti insieme (con un periodo di pausa nel 2017-2018) fino al 2020, quando l’artista campano ha annunciato, via social, la definitiva fine della relazione.

Oggi Gigi d’Alessio è felicemente fidanzato con Denise Esposito (fra i due ci sono 20 anni di differenza): la donna ha reso il cantante neomelodico padre per la quinta volta con la nascita del loro figlio Francesco. Quest’ultimo bambino è venuto al mondo il 24 gennaio 2022.