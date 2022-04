Gigi D’Alessio: canzoni vecchie, nuova fidanzata e tour 2022 del cantante che festeggia 30 anni di carriera

Gigi D’Alessio festeggia i suoi 30 anni di carriera con un grande evento a Napoli. Ma quali sono le vecchie canzoni e i grandi successi del musicista partenopeo, e chi lo accompagnerà nel suo tour 2022? Scopriamolo insieme.

Gigi D’Alessio festeggia 30 anni di carriera

Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli, per un concerto speciale: è così che festeggerà i suoi 30 anni di carriera. La data è quella del 17 giugno, la location è la centrale piazza napoletana. L’evento si intitola UNO COME TE – Trent’anni insieme e sarà l’occasione per ripercorrere la carriera di Gigi D’Alessio tra i suoi successi musicali e televisivi. Per l’occasione sarà accompagnato sul palco da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino. I biglietti per la serata evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 20 aprile nei circuiti di vendita e prevendita abituali, sia online che via call center e nei punti fisici dislocati in tutta la penisola. Prezzi e dettagli a breve.

Le vecchie canzoni del musicista

Nel corso della sua fortunata carriera, Gigi D’Alessio ha rilasciato ben 19 album, alcuni dei quali hanno riscosso immenso successo. La prima canzone in assoluto registrata dal musicista è stata Lasciatemi cantare, pubblicata nel 1992 nell’omonimo disco. Questo è stato seguito da Scivolando verso l’alto nel 1993 e nel 1994 da Dove mi porta il cuore. L’anno seguente il cantante ha inciso il grande successo Passo dopo passo, per poi lavorare agli album Fuori dalla mischia e È stato un piacere. Nel 2000 il cantante partenopeo ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con Non dirgli mai, mentre l’album Quando la mia vita cambierà (il nono) è diventato disco d’oro poco dopo l’uscita.

Nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: chi è?

La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio è Denise Esposito, una ragazza di 28 anni con la quale il cantante fa coppia da circa un anno e mezzo. Dopo la separazione da Anna Tatangelo e i rumors sulla sua nuova relazione, Gigi D’Alessio ha deciso di venire allo scoperto e di parlare della sua nuova fiamma. La donna originaria di Napoli, prima sconosciuta, ha raggiunto la notorietà per essere diventata la nuova fidanzata del cantante. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, se non un presunto riferimento a una carriera nel campo della giurisprudenza. I due si sarebbero conosciuti durante un suo concerto a Capri e, nonostante lei all’inizio fosse titubante a causa della notorietà di lui, oggi è felice al suo fianco.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono diventati genitori per la prima volta il 24 gennaio 2022. “Francesco, benvenuto alla vita”, ha scritto il padre pubblicando su Instagram la foto del cartellino del bebè. Il piccolo Francesco D’Alessio è il loro primogenito, ma per il cantante napoletano si tratta del quinto figlio.