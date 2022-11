Gigi D’Agostino riappare con un sorriso a un anno dall’annuncio della malattia

Gigi D’Agostino posta sui social una foto con il volto a metà a un anno dall’annuncio della sua malattia sui social. La foto non ha una descrizione o una didascalia. La patologia era arrivata a dicembre 2021 e Gigi Dag – altro nome con cui è soprannominato dai fan – aveva informato i followers sulla vicenda. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore» aveva detto allora.

Gigi D’Agostino, la malattia e la foto postata un anno dopo

A gennaio, su Instagram, era apparsa una sua foto ufficiale dove non stava bene e si muoveva con l’aiuto di un girello. «Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri…» si leggeva nella didascalia.

A marzo 2022 era stato postato un terzo messaggio. «Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore. Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così» si leggeva. Ora arriva questa foto con il suo volto a metà e il mare sullo sfondo.

I commenti dei fan

«Grande gigiiiiii sempre sorridente con energia positiva ti stiamo aspettando» scrive un utente. «Non sai quanto mi faccia felice vederti così» scrive un altro. I commenti sono tantissimi anche su Facebook, dove il dj ha una pagina dedicata alla sua attività.

«Ciao caro Gigi, non sai quanto mi faccia piacere vederti così….. sto letteralmente piangendo dalla gioia ❤️ Sei mancato davvero tanto a tutti noi, ti mando a nome mio e di tutti i tuoi affezionati fan un abbraccio forte forte ❤️ Tanto Amore tutto per te Capitano ❤️» si legge in uno dei 14 mila commenti sul post della nuova foto.