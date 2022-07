Giffoni Film Festival 2022: programma e ospiti della 52esima edizione

Anche nel 2022 torna il Giffoni Film Festival. Si tratta di uno degli eventi culturali e cinematografici più attesi in Italia, che infatti è giunto alla sua 52esima edizione. Ogni anno la manifestazione coinvolge tantissimi ospiti di successo e appassionati di cinema. Ecco il programma del festival 2022.

Giffoni Film Festival 2022: ospiti e programma dell’evento

La 52esima edizione del Giffoni Film Festival inizierà giovedì 21 luglio e prevede un programma fitto di eventi e attività. Il giorno di apertura si comincerà, a partire dalle ore 19, con una colorata marcia inaugurale per la pace, che coinvolgerà i 5mila junior provenienti da 33 nazioni. Saranno accolti dai famosi storici sbandieratori della città di Cava de’ Tirreni e dai giovani musicisti Sonora Junior Sax. Poi i giurati sfileranno con le bandiere del proprio Paese dalla Multimedia Valley fino all’Arena.

Tra le tante attività organizzate, vale la pena menzionare l’arrivo di Micaela Ramazzotti, che debutterà su Disney+ con la serie The Good Mothers, previsto per il 23 luglio. I ragazzi godranno della partecipazione all’evento di Alberto Melanchini, che farà da protagonista il 24 luglio. Ed è da segnalare che ci saranno Ludovica Coscione, il 25 luglio, e Sergio Rubini, il 27. Il 28 luglio è invece la volta dell’ospite internazionale: Gary Oldman.

Intanto è noto quali sono gli ospiti confermati per l’edizione 52. Ci sono Lunetta Savino, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini, Erri De Luca, Oliviero Toscani, Valerio Nicolosi, Cecilia Sala e Giorgia Soleri. Ci sarà Gary Oldman, che riceverà il François Truffaut 2022, il riconoscimento più prestigioso del Festival.

Ecco l’elenco completo degli ospiti:

Gary Oldman

Lunetta Savino

Micaela Ramazzotti

Sergio Rubini

Erri De Luca

Oliviero Toscani

Valerio Nicolosi

Cecilia Sala

Giorgia Soleri

Simonetta Gola

Filippo Scotti

Phaim Bhuiyan

Salvatore Esposito

Andrea Porporati

Gianmarco Saurino

UFOZERO2

Giulia Maenza

Claudia Marchiori

Alex Polidori

Mario Caruso

Andrea Arcangeli

Marina Occhionero

Beatrice Grannò

Jago

Giorgio Scorza

Francesco Di Leva

Dario Fabbri

Daniele Cassioli

Francesco Patierno

Aurora Giovinazzo

Swamy Rotolo

Nicolas Maupas

Valentina Romani

Alberto Boubakar Malanchino

Ludovica Coscione

Patrizio Rispo

Miriam Candurro

Michelangelo Tommaso

Maurizio Honorato

Greta Putaturo

Sofia PIccirillo

Gennaro De Simone

Me Contro Te

Come seguire il Festival?

Il Giffoni Film Festival è in programma dal 21 al 30 luglio 2022 a Valle Piana in Campania. Al festival parteciperanno 5mila junior, insieme a loro anche personaggi del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza.

Chi non potrà raggiungere fisicamente Giffoni, potrà visionare in streaming sulla piattaforma MYmovies una selezione dei film in concorso accedendo con un abbonamento al festival di 12,90€ oppure iscrivendosi a MyMovies ONE.