Giaveno, sindaco aggredito: fermato un 43enne

I carabinieri di Rivoli hanno fermato un uomo di 43 anni accusato di aver aggredito il sindaco di Giaveno, in provincia di Torino. L’uomo avrebbe preso a martellate il sindaco mentre il funzionario pubblico stava rientrando a casa tranquillamente.

L’aggressione al sindaco di Giaveno

Il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, stava rientrando a casa nella notte tra sabato e domenica. Sembrava tutto tranquillo quando l’uomo è stato aggredito da un malintenzionato armato di martello appena fuori la sua abitazione. Il colpevole aveva il volto coperto da una maschera di Halloween e si sarebbe scagliato con violenza contro il sindaco, colpendolo più volte alla testa con un martello.

Giacone ha riportato delle gravi ferite ed è ancora ricoverato in ospedale per riprendersi e ricevere le giuste cure. In un primo momento, gli agenti hanno indagato per scoprire il vero colpevole dietro l’aggressione, nonostante i pochi indizi a disposizione. Comunque, sembra che ora le forze dell’ordine siano riuscite a individuare il colpevole, un uomo di 43 anni e l’hanno subito fermato.

L’arresto del presunto aggressore

Gli agenti dopo aver identificato l’uomo di 43 anni hanno deciso di arrestarlo e fermarlo, così che quest’ultimo non potesse darsi alla fuga. Successivamente, il colpevole è stato portato in caserma per accertamenti. Gli agenti hanno identificato il colpevole dopo aver ricercato nella vita privata del primo cittadino di Giaveno.

Secondo le autorità, il colpevole non avrebbe avuto problemi amministrativi con il sindaco, ma il movente del gesto folle che ha compiuto sarebbe da attribuire a situazioni private e personali. Tuttavia, non si hanno ulteriori dettagli in merito alle ragioni dietro l’aggressione al sindaco di Giaveno. Inoltre, il colpevole è stato identificato perché gli investigatori hanno visionato le immagini delle telecamere presenti nelle vicinanze e hanno ricostruito il percorso dell’uomo, arrivando fino all’aggressione. Sicuramente per il suo gesto l’uomo andrà incontro a delle amare conseguenze.