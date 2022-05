Da Giarrusso a Paragone: i progetti politici degli ex M5s

Quanta voglia di movimento per i fuoriusciti dal Movimento. Si allunga la lista dei progetti politici di chi ha abbandonato la casa madre pentastellata. L’ultimo della lista è l’ex iena Dino Giarrusso che proprio oggi ha annunciato l’intenzione di dar vita a una nuova forza politica. Ma prima di lui sono stati diversi ad avere tentato l’impresa o comunque accarezzato il sogno, anche senza la forza delle cinque stelle da sbandierare.

L’ex ministro Fioramonti lancia Facciamo Eco

Ci ha provato, per esempio, l’ex ministro all’Istruzione del Governo Conte due Lorenzo Fioramonti. Il professore di Pretoria, dimessosi dall’esecutivo, abbandonò in polemica il M5s e a gennaio del 2020 annunciò un nuovo soggetto politico. A distanza di oltre due anni, il risultato è una componente ecologista del gruppo Misto alla Camera. Si chiama Facciamo Eco e annovera tra le sue fila, oltre allo stesso Fioramonti, anche l’ex presidente di Legambiente ed ex deputata di Leu Rossella Muroni e il parlamentare Alessandro Fusacchia.

Di Battista, il tour e il progetto (per ora congelato) di un partito tutto suo

Pure Alessandro Di Battista, in realtà, sebbene ultimamente sembri più impegnato a fare il commentatore politico nei talk show con un contratto in esclusiva con Di Martedì aveva in animo di fondare un movimento tutto suo. E volti storici del M5s delle origini come gli ex grillini Nicola Morra e Barbara Lezzi, entrambi come Dibba rimasti affezionati a Davide Casaleggio, sarebbero stati di sicuro della partita. Al momento però non c’è nulla di concreto all’orizzonte. Il tour nelle città, lanciato nell’autunno 2021, doveva essere una sorta di prova generale. L’ex descamisado cinque stelle disse a La Stampa: «Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse». Bene, il tour è finito da un pezzo, ma Dibba ancora non ha battuto un colpo. Forse aspetta Conte e la sua decisione sul vincolo dei due mandati o spera ancora che l’avvocato del popolo abbandoni la scialuppa del governo Draghi, chissà. Sta di fatto che, per stessa ammissione di un fedelissimo come il deputato Alessio Villarosa, lo stato dell’arte è il seguente: «Siamo in una fase embrionale, non abbiamo ancora neanche un nome», ha detto il 23 maggio il parlamentare ospite di Radio Cusano Campus.

Alternativa alla sfida delle Amministrative

Se Dibba aspetta, altri invece si sono mossi. È il caso di una pattuglia di ex M5s che ha tenuto a battesimo a Roma nell’ottobre scorso un proprio partito. Si chiama Alternativa (Alt). Alla Camera mancano all’appello cinque deputati per fare gruppo a sé, mentre al Senato Alt conta tre parlamentari. Il presidente del partito è il sardo Pino Cabras, tra le menti che hanno ispirato la nuova formazione politica, insieme al vicepresidente del Misto Andrea Colletti e a Mattia Crucioli che è presidente dei senatori del neonato gruppo di Palazzo Madama “Cal-Alternativa-Pc-Idv”. Alt, tra l’altro, partecipa alle prossime Amministrative con tre candidati sindaco nelle città di Genova, Padova e Gaeta.

Lo strappo di Paragone con Italexit

Chi si è già cimentato con la prova del voto è invece Gianluigi Paragone. Anche lui un ex M5s che si è dato subito da fare e si è messo in proprio con Italexit, una formazione politica che nelle passate Amministrative a Milano, pur rimanendo fuori dal consiglio comunale, con il 2,9 per cento dei consensi è riuscita persino a piazzarsi davanti ai Cinque stelle, inchiodati al 2,7. In Senato la componente Italexit può contare su altri tre membri. Ci sono i due ex grillini Michele Giarrusso e Carlo Martelli e l’ex leghista William De Vecchis. La forza di Paragone più che nel chiuso dei Palazzi è fuori, grazie soprattutto alla sua popolarità mediatica, ma anche ai temi forti che caratterizzano le battaglie del partito, dal no Green pass al no Europa, passando per la ferma opposizione al governo Draghi.

L’antesignano Pizzarotti con la sua Italia in Comune

Come dimenticare infine Federico Pizzarotti, uno dei primi separati in casa del M5s? Dopo l’espulsione, il sindaco di Parma non si diede per vinto, riuscendo a conquistarsi un secondo mandato nella città ducale. Quindi, sull’onda dei risultati nacque Italia in comune, l’ambizioso progetto di un partito dei sindaci. Il flop delle Europee, tuttavia, ne ha ridimensionato i sogni di gloria. Non al punto da alzare bandiera bianca, però. Ci sono le Amministrative che saranno comunque un banco di prova importante. Almeno per capire se ci sarà qualche chance di entrare nell’affollato (?) campo progressista in vista delle prossime Politiche.