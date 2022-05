Giarrusso lascia il M5S e annuncia: «Fonderò un partito con i fuoriusciti»

Il momento delicato del Movimento 5 Stelle prosegue. Sono mesi quantomeno particolari per il partito guidato da Giuseppe Conte. Dopo le vicende legate al voto annullato dal tribunale di Napoli lo scorso febbraio e la pioggia di critiche rivolte dagli attivisti al proprio leader nelle ultime settimane, arriva la stoccata di Dino Giarrusso. L’ex Iena, attuale deputato europeo pentastellato, ha annunciato che lascerà il movimento per fondarne uno suo, includendo altri fuoriusciti. L’annuncio, arrivato in mattinata in diretta tv su La7, durante la trasmissione Coffee Break, ha immediatamente trovato la risposta di Conte.

Giarrusso: «Lascio il Movimento 5 Stelle. Sono disgustato»

«Annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle». L’ex Iena Dino Giarrusso, attualmente deputato europeo, saluterà i pentastellati in aperto contrasto con gli attuali vertici del partito. Una dichiarazione rilasciata a Coffee Break, programma tv in onda su La7, a cui ne è seguita un’altra ancora più forte. «Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel Movimento mi hanno sempre combattuto», dice Giarrusso. E poi, intervenendo su Repubblica, ha continuato: «Scriverò un libro sulle bugie e intimidazioni ricevute. Sono disgustato, è una fiera dell’ipocrisia e non ne potevo più».

L’attacco di Giarrusso e l’idea per un nuovo partito

«La base del Movimento è sparita e i valori sono stati traditi, c’è un piccolo gruppo che sceglie per tutti e isola i non allineati», prosegue Giarrusso nel suo attacco ai leader pentastellati. Parla di «regole quotidianamente calpestate» e di «M5s caricatura di un vecchio partito». Poi ammette: «Non avevo avvertito nessuno del mio addio, non ci ho dormito stanotte, sono stato indeciso fino all’ultimo». L’idea è quella di puntare alle Regionali in Sicilia, in programma nel prossimo autunno e determinanti per gli equilibri del Paese. L’ex Iena sarebbe intenzionata a fondare un nuovo partito, accogliendo proprio quei fuoriusciti dal Movimento che la pensano come lui.

Le reazioni: Conte e Di Maio al contrattacco

Immediata la reazione dei vertici. Il primo a rispondere è il presidente Giuseppe Conte. «Giarrusso l’ho incontrato spesso, anche di domenica», racconta il leader del Movimento 5 Stelle, «e mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, vicepresidenze, posizioni, delegati territoriali. Non ho mai avvertito dissenso politico. Ora gli chiediamo coerenza, chi lascia il Movimento deve lasciare i suoi incarichi che ha grazie a noi. Il suo ruolo in Europarlamento è per noi strategico». Stesso punto di vista per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Se qualcuno non è d’accordo su qualcosa può restare nel Movimento e portare avanti le sue idee. Chi se ne va, sostanzialmente non cambia nulla nel partito».