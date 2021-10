Dalla difesa della campagna vaccinale alle gaffe al Parlamento Europeo: chi è Dino Giarrusso

È solo l’ultimo episodio di una lunga serie: Dino Giarrusso è sicuramente un personaggio particolare, che non ha mai amato le mezze misure. Da ex Iena inseguiva politici e personaggi famosi, prima di convertirsi sulla via dei 5 Stelle e trovare un posto al Parlamento europeo, tra i più votati alle ultime consultazioni.

Chi è Dino Giarrusso

Catanese, ha iniziato la sua carriera come giornalista collaborando con la Repubblica, L’Unità e la Sicilia. È stato aiuto regista di mostri sacri come Ettore Scola, Marco Risi o Ricky Tognazzi. È stato inviato della trasmissione Le Iene dal 2014 al 2018. In quell’anno ha deciso di correre per la Camera dei Deputati nel collegio 10 di Roma, ma è stato sconfitto. L’anno dopo viene eletto eurodeputato ricevendo il numero più alto di preferenze nella storia del Movimento 5 Stelle.

Giarrusso: la lite con Bassetti

A marzo di quest’anno, poco dopo l’insediamento del governo Draghi, fu protagonista di un battibecco con Matteo Bassetti in diretta tv. Il medico genovese, infatti, aveva criticato la campagna vaccinale del governo Conte. A quel punto Giarrusso aveva contestato Bassetti, accusandolo di essere troppo presente in tv. La replica del medico era stata al veleno: «Ma cosa vuole? Si deve vergognare. Io sono qui in ospedale a lavorare. Si vergogni lei. Venga a lavorare qua».

Quando Giarrusso litigò con Formigli a Piazza Pulita

Lo scorso 13 maggio duro botta e risposta tra Giarrusso e Corrado Formigli durante la trasmissione Piazza Pulita. Il conduttore parlava della ricandidatura di Virginia Raggi a Roma e, alle insistenze di Giarrusso, era sbottato: «Cheppalle Giarrusso, non me ne frega niente di chi ha fatto cosa». E l’ex Iena gli aveva risposto: «È che a te non piace la Raggi, vai a fare l’arbitro».

L’ex Iena Giarrusso dimentica l’inglese

Siamo a ieri, quando Giarrusso doveva intervenire al parlamento europeo per difendere il Prosecco italiano. Era in diretta video, ma senza la possibilità di accendere la webcam perché direttamente dal telefono. A quel punto gli è stato fatto notare che non avrebbe potuto usufruire della traduzione. Giarrusso ha provato comunque a fare il suo intervento in inglese prima di arrendersi.