Giappone, stop alla crisi delle patatine: tre Boeing 747 per tornare alle porzioni grandi

La grande crisi giapponese degli ultimi giorni si risolverà a breve. No, non si parla di Covid ma di un effetto collaterale della pandemia legata al commercio e, in questo caso, alle patatine fritte. Pare che dopo aver dovuto centellinare le porzioni per sopperire alla carenza dell’importante materia prima, McDonald’s Japan tornerà alle porzioni grandi e alla normalità già dal prossimo 31 dicembre. Come? Grazie a tre Boeing 747. Giornata cruciale per McDonald’s, dopo le polemiche su Tik Tok legate all’utilizzo delle cyclette in alcuni store.

McDonald’s Japan: tre aerei pieni di patatine

Pare che il servizio di spedizioni Usa Flexport abbia noleggiato tre Boeing 747, gli aerei più famosi del mondo, per trasportare fino al Giappone le patatine. Il paese asiatico sta vivendo una vera e propria crisi di rifornimenti e il colosso della ristorazione McDonald’s ha dovuto servire per una settimana solo porzioni piccole. Il freno a mano tirato sulle patatine fritte, però, dovrebbe essere tolto proprio dal prossimo 31 dicembre a quanto conferma un portavoce, sebbene dall’azienda giapponese non confermino ancora l’uso dei tre Boeing. La spedizione da Vancouver ripartirà nelle prossime ore e così la situazione tornerà alla normalità.

McDonald’s Japan: una settimana di porzioni piccole

La crisi delle french fries di McDonald’s Japan è partita lo scorso 22 dicembre. «McDonald’s Japan fermerà temporaneamente la vendita i patatine fritte in porzioni medie e grandi, come misura precauzionale», aveva dichiarato la stessa azienda. «Si vuole consentire che tutti i clienti, pur in un formato ridotto, possano gustarle. È scongiurata quindi una totale sospensione delle vendite». Una misura precauzionale, appunto, che adesso non servirà più. Per il Giappone, che adesso attende soltanto l’arrivo dei rifornimenti da Vancouver, in Canada, si tratta della seconda crisi. Nel 2014 fece scalpore la protesta di oltre ventimila lavoratori portuali, operatori dei terminal e compagnie di navigazione in ben 29 porti, dislocati lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Uno sciopero che bloccò le spedizioni e si utilizzò lo stesso sistema legato alle porzioni piccole in attesa del ritorno alla normalità.