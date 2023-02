Giappone, il numero delle isole raddoppia dopo una nuova mappatura

È tempo di modificare i libri di geografia. Il Giappone ha infatti realizzato una nuova mappatura del proprio territorio e ha scoperto un’incredibile quantità di isole. Sarebbero oltre 14 mila, più del doppio rispetto alle ultime misurazioni risalenti alla fine degli Anni 80. L’incredibile risultato trova spiegazione nella formazione continua di nuove aree e del mutamento di quelle esistenti per via del vulcanismo, ma anche di errori nella strumentazione analogica del passato. Il governo pubblicherà i dati ufficiali a marzo, pertanto si attendono ulteriori aggiornamenti al rialzo. Ha tuttavia già confermato che non ci saranno modifiche alla dimensione territoriale e all’estensione delle acque internazionali.

Giappone, così aumentano le isole: requisiti e strumenti di analisi

L’ultimo rilevamento del Giappone per quantificare il numero delle isole presenti all’interno dei suoi confini risale al 1987. Fu opera della guardia costiera nazionale che utilizzò mappe cartacee dell’epoca per definire il computo totale di «masse terrestri di formazione naturale, circondate dall’acqua e che rimangono sopra la superficie anche con l’alta marea». Per poter rientrare nel calcolo, la circonferenza minima doveva essere di almeno 100 metri. La ricerca portò alla classificazione di 6852 isole, di cui però soltanto 260 abitate, in un’area di circa 370 mila chilometri quadrati. Nel 2021, tuttavia, un deputato del Partito liberale – il principale partito di maggioranza – ha messo in dubbio il dato, chiedendo un ricalcolo in quanto importante «per l’interesse nazionale».

La nuova mappatura a opera dell’Autorità sulle informazioni geospaziali del Giappone (GSI) ha mantenuto gli stessi requisiti territoriali, ma ha fatto leva su una strumentazione moderna. I geografi hanno utilizzato le mappe digitalizzate, incrociandone i dati con alcune fotografie aeree. Escluse invece del tutto dal calcolo le aree bonificate artificialmente. Il nuovo numero di isole, secondo l’agenzia di stampa Kyodo, è di 14.125, più del doppio rispetto alla misurazione precedente. Ed è ancora provvisorio. Il governo del Giappone infatti fornirà i risultati definitivi a marzo e solo allora si conoscerà l’esatta quantità di formazioni insulari nel Paese. La prefettura più ricca risulta Nagasaki con 1479, sei in più rispetto a quelle di Hokkaido. Nessun cambiamento però in termini geopolitici. Il governo ha precisato che ampiezza del territorio ed estensione delle acque internazionali non subiranno alcuna mutazione.

L’attività vulcanica crea e distrugge continuamente nuove aree

Quale potrebbe essere la ragione di una variazione così ampia nei dati? Oltre a imperfezioni ed errori della vecchia strumentazione, importante potrebbe essere stato il vulcanismo. Il Giappone è infatti da sempre soggetto a eruzioni che tendono a mutare costantemente il territorio. È il caso del 2021, quando 50 chilometri a sud di Minami Ioto, l’isola più a sud di Ogasawara, se ne formò un’altra di cenere vulcanica. A forma di mezzaluna, è probabile che sparisca rapidamente per via dell’erosione marina come già successo ad altre formazioni della prima metà del ‘900. Un altro caso degno di nota risale invece al 2013 e riguarda la cosiddetta Snoopy Island, che deve il suo nome al celebre cartone animato. Dieci anni fa un ammasso di cenere si unì alla già esistente Nishinoshima, dando vita a un’area terrestre simile al cane dei Peanuts.