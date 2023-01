Giappone, nave cargo si capovolge: 18 marinai dispersi

In Giappone una nave cargo si è capovolta. Un vero disastro che potrebbe trasformarsi in una tragedia. Infatti, finora si contano 18 marinai dispersi e i soccorsi stanno affrontando numerose difficoltà a causa del maltempo.

La nave cargo in Giappone che si è capovolta

Una nave cargo giapponese con 22 persone a bordo si è capovolta al largo della prefettura di Nagasaki a sud ovest del Giappone. La Guardia Costiera dopo essere stata avvertita dell’evento si è subito attivata per prestare soccorso ai marinai. Tuttavia, dopo diversi aggiornamenti, la Guardia Costiera ha dichiarato di essere riuscita a portare in salvo solo 4 membri dell’equipaggio.

Questo significa che ci sono ancora tanti dispersi, nella fattispecie 10 cittadini cinesi e 8 del Myanmar. Inoltre, nelle ultime ore sembra che le operazioni di soccorso siano diventate più complicate. Infatti, il maltempo sta impedendo ai soccorritori di svolgere le ricerche nel modo adeguato. Ad ogni modo, la Guardia Costiera continua a fare il suo dovere, cercando gli altri 18 marinai dispersi in mare.

I dettagli della nave che si è capovolta

La nave cargo che si è capovolta al largo della costa del Giappone ha una stazza di 6.550 tonnellate e batte bandiera di Hong Kong. Martedì sera l’imbarcazione aveva segnalato un’emergenza mentre si trovava in prossimità delle Isole Danjo ed era stata anche avvistata da un’altra barca. Quest’ultima aveva lanciato l’allarme viste le condizioni avverse della nave cargo.

La Guardia Costiera sud coreana ha affermato che l’ultimo messaggio del capitano della nave cargo è stato inviato intorno alle ore 2:41 grazie all’uso di un telefono satellitare. Il capitano avrebbe segnalato la volontà dell’equipaggio di voler abbandonare la nave prima che questa affondasse completamente. Per questa ragione, nelle ricerche in mare per trovare i dispersi è impegnata attivamente anche la Guardia Costiera della Corea del Sud anche se il maltempo continua a creare problemi.