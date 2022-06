Cyberbullismo, il Giappone punisce l’odio online con un anno di reclusione

Il Giappone si muove contro il cyberbullismo. Il Parlamento ha infatti approvato una nuova legge, in vigore a fine estate, che punisce gli insulti online con un anno di reclusione oppure una multa di circa 2.200 dollari. La decisione è arrivata a seguito della crescente preoccupazione nel Paese innescata nel 2020 dal suicidio di Hana Kimura, wrestler e star di Netflix che si è tolta la vita dopo essere stata vittima di hater sul web. Non mancano però le polemiche contro passaggi poco chiari della legge che potrebbero limitare la libertà di parola.

Le critiche alla nuova legge contro il cyberbullismo

La legge sugli insulti entrerà in vigore entro la fine dell’estate. Da quel momento i trasgressori che si renderanno protagonisti di insulti online potranno andare incontro a una reclusione di un anno o una multa di 300 mila yen (circa 2200 dollari). Attualmente le pene contro il cyberbullismo prevedono invece una detenzione massima di 30 giorni e 10 mila yen (75 dollari) di multa. In programma fra tre anni un controllo per studiare l’impatto del provvedimento sulla società. La novità legislativa ha però scatenato diverse polemiche nel Paese, con numerosi critici che lamentano un freno alla libertà di parola.

The proposed amendments will introduce a prison term of up to one year and raise the fine to up to ¥300,000 for online insults. https://t.co/uZIUJ8XeRJ — The Japan Times (@japantimes) June 14, 2022

«Ci deve essere una guida che faccia distinzione su cosa si intenda per insulto», ha detto alla Cnn Seiho Cho, avvocato penalista. «Per quel che capiamo ora, anche chiamare il leader del Giappone un ‘idiota’ potrebbe rivelarsi un insulto». Secondo il codice penale nipponico, si definisce insulto qualsiasi umiliazione pubblica nei confronti della posizione sociale di un individuo senza far riferimento a fatti specifici. Proprio questo dettaglio lo differenzia dalla diffamazione, reato che consiste nel denigrare una persona additando azioni particolari. In vista della nuova modifica, secondo gli oppositori occorrerebbero però ulteriori dettagli che definiscano meglio i limiti di espressione.

L’annuncio arriva in risposta al suicidio della wrestler 22enne Kimura

I sostenitori della nuova legge hanno sottolineato quanto fosse fondamentale intervenire per reprimere le molestie sul web. Negli ultimi anni il Giappone ha assistito a un crescente aumento del cyberbullismo, soprattutto dopo il suicidio della wrestler e star dei reality Hana Kimura. La 22enne, nota per la sua partecipazione allo show di Netflix Terrace House, si è tolta la vita nel 2020 a seguito dei numerosi insulti subiti online. Già nei mesi successivi alla morte, alti funzionari avevano denunciato il pericolo e annunciato un impegno per accelerare le discussioni in Parlamento che oggi ha trovato concretezza.

«Voglio che la gente sappia che il cyberbullismo è un crimine», aveva dichiarato ai media locali Kyoto Kimura, madre di Hana ed ex wrestler professionista. La donna aveva anche avviato una campagna grazie a Remember Hana, organizzazione senza scopo di lucro in onore di sua figlia. Oggi, a seguito della nuova legge, Kyoto Kimura è intervenuta in conferenza stampa plaudendo all’operato del governo e sperando che nessuno debba più soffrire di molestie online. Già tre anni fa, dopo il suicidio di Hana, diverse star della Wwe si erano pubblicamente schierate contro il cyberbullismo. «È una minaccia reale e crescente nella nostra società», scrisse sui social Ronda Rousey, ex campionessa del mondo, cui fecero eco le parole della collega Bayley. «Un dolore immenso, per favore evitate di sostenere questi hater».