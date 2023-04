Giappone: esplosione al comizio di Kishida, illeso il premier

Dietro la rottura tra Giletti e La7 potrebbe esserci il probabile ritorno in Rai del conduttore. Ma a pesare sarebbero soprattutto gli intrecci tra mafia, inchieste e rivelazioni intorno alla figura di Baiardo, il super ospite che parlava di Messina Denaro. I "pizzini", i presunti 48 mila euro in parte in nero, le accuse. Cosa è successo.