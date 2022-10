Giappone, il tonfo dello yen e lo spettro di una nuova crisi

In Giappone negli ultimi 32 anni non era mai successo niente di simile. La moneta nazionale, lo yen, continua a perdere valore ed è sprofondata oltre quota 150 contro il dollaro americano, superando una pericolosa soglia psicologica per la prima volta dal 1990 a oggi. Gli echi di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense, una decisione presa da Washington nel tentativo di mitigare l’instabilità economica degli Stati Uniti, stanno letteralmente scuotendo l’intera Asia. Per Tokyo le conseguenze coincidono con un aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e con la parallela impennata dei costi delle materie prime. Per i generi alimentari e l’energia il Giappone fa affidamento sulle esportazioni rispettivamente per circa il 60 e il 90 per cento del proprio fabbisogno. Tutto questo, insomma, minaccia di comprimere l’economia nipponica moltiplicando il rischio che capitali e manodopera fuggano verso destinazioni più redditizie.

Prezzi in aumento, yen in picchiata

Numeri alla mano, nei giorni scorsi il dollaro ha toccato ha superato la soglia dei 150 yen. Un divario che potrebbe ulteriormente allargarsi. Questo porta all’aumento dei prezzi di cibo ed energia. I dati raccolti dal Nikkei CPINow e riportati dall’Asian Nikkei Review sottolineano come la media dei suddetti prezzi, calcolata negli ultimi sette giorni, sia andata incontro a un aumento del 4,5 per cento su anno. Scendendo nei dettagli, da settembre a ottobre i prezzi di alcol e bevande sono aumentati del 6,1 per cento, con i produttori di birra costretti ad alzarli per la prima volta in 14 anni. Tra gli altri beni finiti nell’occhio del ciclone l’olio da cucina (+23 per cento), la pasta (+17,1 per cento) e la maionese (+16,8 per cento). Tendenze del genere ostacolano la ripresa economica dopo dalla la pandemia (il Paese ha da poco tolto le restrizioni ai viaggiatori in arrivo) e consumano il potere di spesa dei consumatori. Le famiglie a basso reddito hanno già ridotto i consumi e potrebbero continuare a farlo nel caso in cui l’inflazione dovesse restare a questi livelli. Come se non bastasse, un prolungato affossamento dello yen provocherà problemi sul fronte lavorativo. La moneta debole, infatti, renderà il Giappone meno attraente per i lavoratori provenienti da altri Paesi. E, come ha sottolineato la Japan International Cooperation Agency, Tokyo avrà bisogno di 5 milioni di lavoratori da qui al 2040 per raggiungere gli obiettivi di crescita del governo.

Perché il modello della valuta debole non funziona più

In passato lo yen debole era considerato un vantaggio per l’export del Giappone. L’odierno scenario globale ha però interrotto questo effetto, visto che una buona fetta di produzione giapponese si è spostata all’estero. Giusto per capirsi, nel 2020 il tasso di produzione all’estero aveva raggiunto il 22 per cento, a fronte di appena il 5 per cento del 1990. Altri tempi, altri modelli impossibili da ripetere. Oggi lo yen debole è semplicemente un rebus da risolvere. La Bank of Japan (BoJ), la banca centrale giapponese, vorrebbe mantenere i propri tassi di interesse negativi. Il governo – e non accadeva dal 1998, in piena crisi economica asiatica – è stato quindi costretto a intervenire per mitigare il crollo della valuta. In che modo? Annunciando di voler mettere mano al mercato dei cambi. Il ministro delle Finanze, Shunichi Suzuki, ha spiegato che Tokyo prenderà «misure appropriate contro l’eccesso di volatilità». «I recenti rapidi e unilaterali cali dello yen sono indesiderabili. Non possiamo assolutamente tollerare mosse eccessivamente volatili guidate dal trading speculativo», ha affermato. Il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha difeso le politiche di alleggerimento quantitativo, perseguite in controtendenza rispetto alla Fed e alle altre maggiori banche centrali e al prezzo di una progressiva e sempre più acuta svalutazione dello yen. La sessa BoJ stima un calo dell’inflazione nel Paese sotto la soglia del 2 per cento entro la fine dell’anno, ritenendo che possa essere ancora tenuta sotto controllo. Ad agosto l’inflazione ha tuttavia raggiunto il 2,8 per cento. Un record che supera il target del 2 fissato dalle autorità finanziarie giapponesi.