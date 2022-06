Giappone, campagna per tutelare la foresta che ha ispirato Il mio vicino Totoro di Miyazaki

Nel 1988, il regista giapponese Hayao Miyazaki, genio dell’animazione, rilasciava Il mio vicino Totoro. La trama ruotava attorno alle sorelle Satsuki e Mei che, dopo aver raggiunto il padre in campagna, vivono una serie di avventure assieme a un simpatico spiritello dei boschi. Ispirazione del film fu per il regista la foresta incontaminata di Tokorozawa, città circa 30 chilometri a nord-ovest della capitale Tokyo. Oggi, le autorità cittadine hanno lanciato una campagna di crowdfunding per preservarne i 3600 ettari con oltre 7 mila querce secolari. Coinvolti lo Studio Ghibli, responsabile della realizzazione dei film di Miyazaki, che ne è il fondatore, e tutti i fan del regista.

In cosa consiste la campagna di crowdfunding per la foresta di Miyazaki

L’area in questione, nota fra i cittadini del posto come “Foresta di Totoro”, diverrà una riserva naturale per i locali e i fan degli anime del regista. «È un luogo in cui Miyazaki ha sviluppato le sue idee per Il mio amico Totoro durante le sue passeggiate», ha detto un funzionario locale al Japan Times. Il cineasta nipponico è celebre per realizzare opere pervase dal rispetto per la natura e la predilezione per uno stile di vita rurale tipico della cultura del Giappone. Celebri La città incantata e Principessa Mononoke, oltre al Castello errante di Howl. La campagna di crowdfunding coinvolgerà anche lo Studio Ghibli e lo stesso Miyazaki, che intende donare circa 300 milioni di yen (circa 2 milioni di euro).

L’Hollywood Reporter ha anticipato anche che i privati potranno contribuire con una donazione di 25 mila yen (circa 175 euro). Ogni donatore riceverà in cambio le stampe dell’artwork del film Il mio vicino Totoro di Miyazaki. Al momento sono disponibili mille set, ma gli organizzatori hanno comunicato che ne arriveranno altri in base alla necessità. Il crowdfunding difficilmente riuscirà a coprire l’intera cifra necessaria per l’acquisto dei terreni, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. I funzionari infatti sperano che lo sforzo iniziale possa attirare l’attenzione di nuovi finanziatori tramite pubblicità.

Il ritorno dei film al cinema e l’ultimo progetto della carriera

I fan di Hayao Miyazaki intanto possono gioire per il ritorno dei cult in sala. Grazie alla rassegna Un mondo di sogni animati di Lucky Red, dall’1 luglio al 17 agosto sarà possibile trovare al cinema diversi anime del cineasta. Si partirà con La città incantata (1-6 luglio), Oscar come “Miglior film di animazione” nel 2003. Toccherà poi a Principessa Mononoke (14-20 luglio) prima di passare a Nausicaa della valle del vento (25-31 luglio). Porco Rosso aprirà il mese di agosto fino al 7, prima di cedere il testimone al Castello errante di Howl, in sala dall’11 al 17 agosto, uno dei maggiori successi dell’animazione giapponese. L’elenco delle sale che aderiranno al progetto sarà presto disponibile sul sito italiano dello Studio Ghibli. Miyazaki al momento è al lavoro su quello che dovrebbe essere il suo ultimo film al cinema, How Do You Live, adattamento anime dell’omonimo romanzo giapponese del 1937 di Yoshino Genzaburo.