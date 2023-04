Gianpaolo Sannino, chi è il futuro marito di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi si sposa con il suo primo amore Gianpaolo Sannino, un dentista di Roma con cui fa coppia fissa da due anni ma che ha conosciuto 17 anni fa. A dichiararlo è stata la stessa attrice in un’intervista a Vanity Fair.

Chi è Gianpaolo Sannino

La loro relazione è iniziata da soli due anni, ma i due si conoscono da quasi vent’anni. Un periodo durante il quale si sono persi e ritrovati di continuo fino a capire che erano fatti l’uno per l’altra. Come ha dichiarato l’attrice nell’intervista, in un modo o nell’altro non si sono mai persi veramente e il destino li ha voluti insieme: «Devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso», ha spiegato Alessandra.

Così, dopo l’addio all’interprete scozzese Ross McCall, l’attrice ha ritrovato l’amore, questa volta sembra quello della vita, al fianco di Gianpaolo Sannino. Dell’uomo si conosce poco, è di professione dentista ma molto riservato. Sappiamo che i due sono insieme da due anni ma vivono lontano dai riflettori.

Il matrimonio si terrà a luglio

L’attrice diventata famosa per il ruolo nei Cesaroni ha confessato a Vanity Fair che la cerimonia si terrà a luglio in Campania, terra di origine di entrambi. Ma location e data sono top secret. La Mastronardi ha svelato anche come è avvenuta la proposta, in un ristorantino stile anni ’50 a Positano, il loro posto del cuore: «Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora».