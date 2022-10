Gianni Salerno morto in un incidente: addio all’ex sindacalista della Cisl

«Un uomo competente capace di capire con lungimiranza l’evoluzione del mondo dell’industria piacentina. Un uomo che non cercava lo scontro, ma le soluzioni. Si spendeva per la sua città anche a livello nazionale. E alla professionalità indiscussa si univa il senso dell’umorismo che lo contraddistingueva». Così i colleghi del sindacato hanno commentato la vicenda di Gianni Salerno, morto in un incidente stradale ed ex sindacalista Cisl.

Gianni Salerno coinvolto in un incidente: è morto

Il sindacalista stava percorrendo l’A21 Autovini, a Stradella, tra Broni e Castelsangiovanni. Stava tornando da Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dove si trovava l’azienda dove lavorava. Salerno era noto prima come giocatore di rugby – il figlio giocava nella sua stessa squadra – e poi come sindacalista. Il manager aveva lavorato in passato per la Cementirossi. Divenne segretario due volte, prima nel periodo 2005-2009 per Piacenza e provincia e poi con la riconferma nel 2009. Dopo essere stato assolto dalle accuse che lo vedevano intascarsi i soldi del sindacato, l’uomo cambia azienda, la Mazzoni autotrasporti.

Poi, arriva il contratto con la Sitav. «Lo conosco dal 2008, dall’apertura del nostro stabilimento piacentino, da lì è nata un’amicizia che è divenuta nel tempo cieca fiducia. Oggi curava il personale e lavorava in maniera trasversale a una serie di progetti strategici. Una persona solare e con senso dell’umorismo. Anche un po’ filosofo. Lo prendevo in giro per questo. Gli dicevo di restare più legato alla realtà». Così lo ricorda l’amministratore delegato e amico Guido Ghigli. Salerno aveva 63 anni.

Il saluto degli amici

«Un uomo di grande esperienza dal riconosciuto valore umano e professionale che, con grande dignità, ha saputo far fronte alle sfide che la vita gli ha sottoposto. A Stella, da tanti anni preziosa risorsa dell’ente, e ai familiari le condoglianze di tutti noi colleghi». Così lo ricorda il Direttore generale, Vittorio Silva.

«A nome di tutta l’Amministrazione provinciale mi stringo al dolore di Stella, dei familiari tutti e degli amici che l’hanno amato. Rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza» commenta la Presidente Monica Patelli.