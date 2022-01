Dal Cavaliere al Principe. Gianni Letta, eminenza azzurra di Berlusconi, ha scelto le parole di Totò per fare gli auguri di Natale e Buon Anno agli amici: «Vi sono momenti minuscoli di felicità, e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza».

Totò e la felicità nell’intervista a Oriana Fallaci

La frase è estrapolata da un’intervista rilasciata da Antonio De Curtis a Oriana Fallaci pubblicata sull’Europeo nel 1963, quattro anni prima che l’attore morisse. Alla domanda: «Dica, principe: ma Lei, quando invoca i santi, lo fa per abitudine o per fede? Insomma, Lei è religioso o no?», Totò rispose: «Religioso?! Religiosissimo! Vado a messa, mi comunico, e ci credo. Pensi che volevo fare il prete, da giovane». Parlando poi dei suoi problemi alla vista, aggiunse: «Stabilito che le disgrazie sono fatte per gli uomini, perché arrabbiarsi contro le disgrazie? Sarebbe come arrabbiarsi perché piove, o perché c’è il sole, o perché si muore. La morte esiste, la pioggia esiste, la cecità esiste: e ciò che esiste va accettato. Disperarsi a che serve? A vederci meglio? Bisogna adattarsi». E, ancora, rivolto alla giornalista: «Signorina mia, ciascuno ha da portare una croce e la felicità, creda a me, non esiste. L’ho scritto anche in una poesia: “Felicità: vurria sapé che d’è / chesta parola. Vurria sapé che vvo’ significà”. Forse vi sono momentini minuscolini di felicità, e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza».

Letta: « Dimentichiamo le sofferenze e le rinunce imposte dal virus »

E Gianni Letta nei suoi auguri per il 2022 invita proprio a una sorta di dimenticanza. «Cari amici, adesso che è passato, lo possiamo dire: in fondo, è stato un Natale quasi normale», ha scritto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. «Se solo ripensiamo a quello dell’anno scorso, tutta l’Italia in rosso, e noi isolati a casa, costretti ad invitare i figli “à rate” due alla volta, non possiamo che rallegrarci per la felicità di aver ritrovato almeno la famiglia, anche se ancora con la mascherina e le dovute distanze». L’augurio è quello di seguire il consiglio di Totò: «Mettiamoci alle spalle questi due anni. Dimentichiamo le sofferenze e le rinunce imposte dal virus, e cerchiamo di cogliere il valore di quel che questa esperienza ci ha insegnato, e che ci deve accompagnare e sostenere sulla strada della “rinascita”, che tutti auspichiamo».