Gianni Celati, morto a 84 anni lo scrittore e critico letterario

Gianni Celati, scrittore di 84 anni, è morto nella notte tra 2 e 3 gennaio. A pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, che si sarebbe festeggiato il prossimo 10 gennaio, si è spento uno dei più importanti membri della comunità letteraria italiana del ‘900. Celati è deceduto nella casa di cura di Hove, a Brighton, città in cui risiedeva ormai da oltre trent’anni insieme alla moglie Gillian Haley. Era ricoverato dallo scorso settembre a causa di una brutta caduta e di una frattura al femore. Da tempo malato, ci lascia così una delle voci culturali che ha raccontato l’Italia dagli anni ’60 in poi.

Chi era Gianni Celati: scrittore e critico letterario di talento

Giovanni Celati, detto Gianni, è nato a Sondrio il 10 gennaio 1937. Tra viaggi e ritorni in Italia, si è laureato all’Università di Bologna in Letteratura inglese con una tesi su James Joyce. Nello stesso periodo ha cominciato a scrivere per numerose riviste, tra cui Lunga e stile, Il Verri e Il Caffè. Nel 1971 arriva anche il suo primo romanzo, Comiche, pubblicato da Einaudi. Arrivano a fine anni ’70 e poi stabilmente dagli ’80 in poi, invece, le numerose collaborazioni con Feltrinelli. Basti ricordare Narratori delle pianure, con cui vinse i premi Cinque Scole e Grinzane Cavour, oltre alla trilogia Parlamenti Buffi, premio Mondello nel 1990. Risale al 1998, invece, il premio Comisso vinto con Avventure in Africa, mentre con Fata Morgana nel 2005 e con Vite di pascolanti nell’anno seguente vinse i premi Flaiano e Napoli e il Viareggio.

Celati: le traduzioni e i documentari

La collaborazione con Feltrinelli portò Gianni Celati a curare la traduzione di numerose opere di letteratura inglese. Sua l’edizione de I viaggi di Gulliver di Swift nel 1997, così come di Bartleby lo scrivano di Melville e La Certosa di Parma di Stendhal. Nel mondo del cinema ha girato diversi documentari: Strada provinciale delle anime, Il mondo di Luigi Ghirri e Case sparse. Visione di case che crollano. Negli ultimi anni aveva collaborato anche con Mondadori, che ne curò una raccolta nel 2016. Si chiama Romanzi, cronache e racconti ed è curata da Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri.