Gianni Alemanno, dalla politica all’NBA: taggato per sbaglio dal sito The Score

Può l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, approdare in NBA? Si pensava di no, ma è successo. Un tag sbagliato e il profilo Facebook di Alemanno si è trovato su un post della pagina di TheScore, sito di riferimento per gli appassionati di notizie e risultati sportivi. Il nome dell’ex sindaco di Roma si è ritrovato al posto di quello del campione Giannis Antetokounmpo, asso dei Milwaukee Bucks, che in nottata hanno vinto contro i Charlotte Hornets per 127-125.

The Score: «Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks»

«Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria», si legge nel post, che ancora non è stato cambiato dopo svariate ore. Migliaia i commenti degli utenti che hanno prontamente chiesto chi fosse Alemanno, cercandolo su Google. Secondo il post, l’ex sindaco di Roma avrebbe messo a referto ben 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Per fortuna del portale, la grafica mostrava il nome corretto, quello di Antetokounmpo. L’altro inconsapevole atleta del post, LaMelo Ball, ha segnato 36 punti, fatto 9 assist e conquistato 8 rimbalzi. Tra i commenti al post originale c’è anche quello di Tommaso Longobardi, il guru dei social di Giorgia Meloni, che ha ironizzato scrivendo: «Da sindaco di Roma a campione di basket. Ne ha fatta di strada Alemanno». Ma centinaia di utenti si sono chiesti: «chi è Gianni Alemanno?»

Gianni Alemanno risponde a The Score

E qualche ora più tardi è arrivato il post di risposta dello stesso Gianni Alemanno. Il politico ha utilizzato Facebook, rilanciando il post e scrivendo: «Grazie per la qualificazione…. Ma preferisco l’alpinismo e le arti marziali». Alcuni hanno ironizzato sull’utilizzo del termine “qualificazione”, altri hanno fatto i complimenti sarcasticamente chiedendo quale fosse il segreto per firmare 40 punti. La stessa frase è stata postata da Alemanno tramite il proprio profilo privato, sempre sul post, generando una sfilza di reactions da parte degli utenti che già si erano divertiti a commentare dopo l’errore di The Score.